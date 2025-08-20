영암군, 노후 건물번호판 2,558개 무상 교체

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

QR코드·112·119 호출 기능 탑재

군민 생활 편리성·안전성 제고

노후 건물번호판을 교체함에 따라 우편배송 및 응급상황 출동에 용이해 보일 것으로 기대된다. 영암군 제공

AD

전남 영암군이 군민 생활 편리성과 안전 확보를 위해 추진한 '노후 건물번호판 정비사업'을 완료했다.

군은 설치된 지 10년이 넘은 건물번호판 2,558개를 무상 교체했다. 건물번호판은 우편물 배송과 응급상황 출동 등 군민의 생활 전반에 영향을 미치는 필수 인프라다.

군은 위치 안내 정확성을 높이고 신속한 대응을 지원하기 위해 선제적으로 정비에 나섰다. 영암은 올해 1~6월 일제조사를 통해 훼손·분실된 번호판을 조사하고, 민원 접수를 받아 교체 대상을 선정했다.

새로 설치된 번호판에는 QR코드가 적용돼 스마트폰 스캔 시 도로명주소 안내 음성 서비스를 제공한다. 또한 112·119 긴급호출 버튼이 탑재돼 위급 상황에서 즉각적인 신고가 가능하다.





AD

김정경 영암군 민원소통과장은 "내년에도 노후 건물번호판 정비를 지속할 계획이다"며 "군민 생활을 보다 편리하고 안전하게 만들 수 있도록 많은 관심과 협조를 부탁드린다"고 말했다.





호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>