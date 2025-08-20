신평 "김건희, 앙상한 뼈만 남아…내가 죽어야 남편 살길 열릴까 말해"

서울남부구치소에 수감 중인 윤석열 전 대통령 배우자 김건희 여사가 측근에게 답답한 심경을 토로한 것으로 알려졌다. 20일 윤 전 대통령 측근인 신평 변호사는 자신의 페이스북을 통해 최근 서울남부구치소에서 김 여사를 접견했다며 "김 여사는 매우 수척하고 앙상한 뼈대만 남은 상태였다"고 전했다. 신 변호사는" '선생님, 제가 죽어버려야 남편에게 살길이 열리지 않을까요'라고 했다"며 "너무나 황망한 말에 깜짝 놀랐고, 그렇게 생각하시지 말라고 달래며 약간의 위안을 드리려고 했다"고 말했다.

신평, 수감 중인 김건희 여사 접견

"앙상한 뼈만 남아…한동훈 원망도"

서울남부구치소에 수감 중인 윤석열 전 대통령 배우자 김건희 여사가 측근에게 답답한 심경을 토로한 것으로 알려졌다.

윤석열 전 대통령 부인 김건희 여사가 12일 오후 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)를 마치고 나오고 있다. 사진공동취재단

20일 윤 전 대통령 측근인 신평 변호사는 자신의 페이스북을 통해 최근 서울남부구치소에서 김 여사를 접견했다며 "김 여사는 매우 수척하고 앙상한 뼈대만 남은 상태였다"고 전했다.

신 변호사는"(김 여사가) '선생님, 제가 죽어버려야 남편에게 살길이 열리지 않을까요'라고 했다"며 "너무나 황망한 말에 깜짝 놀랐고, 그렇게 생각하시지 말라고 달래며 약간의 위안을 드리려고 했다"고 말했다.

그는 또 김 여사가 한동훈 전 국민의힘 대표를 원망하는 취지의 언급을 했다고 전했다. 신 변호사는 "(김 여사가) '한동훈이 어쩌면 그럴 수가 있냐', '한동훈이 배신하지 않았다면 그의 앞길에는 무한한 영광이 있었을 것 아니냐'고 한탄했다"고 했다.

이에 신 변호사는 "'한동훈은 불쌍한 인간이다. 허업(虛業)의 굴레에 빠져, 평생 혹시나 하는 마음으로 '대권 낭인'이 돼 별 소득 없이 쓸쓸히 살아갈 것이다. 그는 인생의 낭비자일 뿐'이라고 (대답)했다"고 말했다. 이어 "(김 여사에게) 많이 어렵겠지만 그를 용서하도록 노력해 볼 것을 권했다"며 "용서하기 힘들면 그의 초라한 미래를 연상하면서 그를 잊어버리라, 그것이 진정으로 그를 이기는 길, 업장을 지우는 길이 된다고 말했다"고 했다.

김 여사를 둘러싼 각종 의혹을 수사 중인 민중기 특별검사팀은 이날 "김건희씨에 대한 구속기간이 어제(19일) 법원에 의해 8월 31일까지로 연장 결정됐다"고 밝혔다. 김 여사는 자본시장과금융투자업에관한법률위반, 정치자금법 위반, 특정범죄가중처벌법상 알선수재 등 혐의로 지난 12일 구속됐다. 형사소송법상 피의자 구속 기한은 원칙적으로 10일이지만, 한 차례 연장이 가능해 최장 20일까지 가능하다.





김 여사를 당초 이날 오전 10시 소환될 계획이었으나 김 여사는 건강이 매우 좋지 않아 출석이 어렵다는 내용의 자필 사유서를 제출했다. 김 여사 측에 따르면 김 여사는 우울증 등으로 수면과 식사가 어려워 짧은 간격으로 연속으로 조사받은 게 쉽지 않다는 입장인 것으로 알려졌다.





윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr

