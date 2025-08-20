광주 광산구, 첫 ‘고용위기 선제대응지역’ 지정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

고용노동부 19일 심의…여수시와 함께 첫 사례

대유위니아·금호타이어 위기 속 정부 지원 확보

시민대책위 “환영…후속 대책 반드시 필요”

광주 광산구가 대한민국 제1호 '고용위기 선제대응지역'으로 지정됐다. 고용노동부는 전날 고용정책심의회를 열어 광산구와 전남 여수시를 첫 지정 지역으로 의결했다. 지난 7월 말 제도가 신설된 이후 첫 사례다.

광주 광산구 청사.

AD

20일 광산구 등에 따르면 '고용 위기 선제대응 지역'은 고용 사정이 급격히 악화할 우려가 있는 지역에 실업·실직 증가가 나타나기 전 '고용위기지역'에 준하는 지원을 제공하는 제도다. 지방고용노동청이 지자체와 전문가 의견을 수렴해 신청하면 지정할 수 있다.

광산구는 대유위니아 경영 악화에 이어 지난 5월 금호타이어 광주공장 대형 화재로 지역 경제가 전반적으로 흔들리며 고용 불안이 확산할 가능성을 호소해 왔다. 공장 종사자 2,300여명과 광주 내 160여 개 협력사, 인근 상권이 직격탄을 맞았고, 연쇄적인 고용 위기가 지역 산업 생태계 전반에 악영향을 줄 수 있다는 점을 강조했다.

박병규 구청장은 지난 6월과 8월 두 차례 국회를 찾아 정부와 정치권에 "피해가 더 커지기 전 선제 대응이 필요하다"고 요청했다. 이러한 과정을 거쳐 제도가 신설됐고, 광산구가 첫 지정 지역이 됐다.

이번 지정으로 광산구에는 고용유지지원금과 사업주 훈련지원금 증액, 직업훈련 생계비와 생활 안정 자금 융자 확대 등 다양한 지원이 제공된다. 박 구청장은 "지역 경제위기 극복의 단초를 마련하게 됐다"며 "정부의 지원을 바탕으로 고용 활성화 선도 지역으로 거듭나겠다"고 말했다.





AD

금호타이어 정상화를 위한 시민대책위원회도 환영 입장을 냈다. 대책위는 "이번 지정은 고용 위기를 사전에 막을 수 있는 전환점이지만, 이것만으로는 충분하지 않다"며 "호남권 취업자 수 감소, 자영업자 급감 등 지역경제 어려움이 현실로 드러나고 있는 만큼 노사 특별합의문 이행 등 후속 조치가 꼭 필요하다"고 밝혔다. 대책위는 앞으로 금호타이어 함평공장 이전 지원, 정부·관계기관과의 지속적 소통, 지역사회 연대를 통한 고용안정 대책 마련에 나서겠다고 덧붙였다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>