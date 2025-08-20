경기기후보험 취약층 지원 '단비'…시행 4개월 2358건 지급

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기도가 전국 최초로 도입한 '경기 기후보험'이 도내 기후 취약계층 지원에 큰 도움이 되는 것으로 나타났다.

경기도는 지난 4월 도입한 경기 기후보험이 시행 4개월 만에 총 2358건의 지급 건수를 기록하며 도민 건강안전망 역할을 톡톡히 하고 있다고 20일 밝혔다. 특히 전체의 82%인 1945건이 기후 취약계층에 지급돼 기후에 따른 건강 불평등 완화에 도움을 주고 있다고 경기도는 설명했다.

경기 기후보험은 경기도가 1420만 경기도민을 대상으로 보험료 전액을 부담한다. 지원 항목은 ▲온열질환·한랭질환 진단비 ▲감염병 진단비 ▲기상특보 관련 4주 이상 상해시 사고위로금 등이다.

월별 기후보험금 지급 상황을 보면 5월 8건, 6월 13건 등 시행 초기에는 미미했다. 하지만 7월 187건, 8월19일 기준 2150건 등 지급 건수가 기하급수적으로 늘고 있다. 경기도는 이에 대해 최근 폭염과 폭우로 경기 기후보험에 대한 도민 관심이 커지면서 지급건수가 급증했다고 분석했다.

지원 사례를 보면 최근 가평군 거주 A씨는 폭우 피해 후 수해 복구 작업을 하다가 밀려온 토사로 골절상을 당해 4주 이상 진단을 받았다. A씨는 기후재해 사고위로금으로 30만원을 받았다.

B씨는 경기도가 아닌 지역에서 야외 작업을 하다가 어지럼증 등 열탈진 진단을 받고, 병원에 입원한 뒤 경기도로부터 온열질환 진단비 10만원을 지원받았다.

기후 취약계층인 C 씨는 열 실신 진단을 받고 온열질환 진단비 10만원과 함께 입원비 명목으로 50만원(일당 10만원, 총 5일)을 추가로 받았다. 또 다른 기후 취약계층인 D 씨는 의료기관 교통비 10건(건당 2만원)을 신청해 총 20만원을 받았다.

지급 항목을 보면 의료기관 교통비로 총 1931건이 지급돼 가장 많았다. 이어 온열질환 진단비(335건), 감염병 진단비(66건), 기후재해 사고위로금(13건), 온열질환 입원비(13건) 순이었다.

특히 기후보험은 만성 질환자, 65세 이상, 기초생활수급자 등 보건소 방문 건강관리 사업 대상자를 기후 취약계층으로 선정해 의료기관 이용 교통비, 온열질환 입원비, 2주 이상 상해시 기후재해 사고위로금 등을 추가 지원하고 있다.





박대근 경기도 환경보건안전과장은 "이번 4개월 실적은 기후보험이 도민 생활 속에 안착하고 있다는 신호"라며 "앞으로는 폭염뿐 아니라 태풍과 집중호우 등 계절별 기후 위기에도 선제적으로 대응해 도민 지원을 보다 두텁게 하겠다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr

