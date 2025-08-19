국토부 강희업 차관, 무궁화호 사고현장서 "코레일 안전관리 문제 있다"

강희업 국토교통부 2차관이 19일 경부선 경북 청도군 남성현역 인근 현장사고수습본부를 찾아 무궁화호와 선로 작업자 충돌사고 경위를 보고받고 재발 방지책 마련에 착수했다.
강 차관은 지난해에 이어 또다시 철도 유지보수 중 인명 피해가 발생한 데 대해 "코레일의 안전관리에 문제가 있다"고 지적했다.
앞서 이날 오전 10시50분께 경북 청도 남성현~청도 구간에서 선로를 점검하던 작업자 7명이 무궁화호 열차에 치였다. 2명은 심정지 상태로 병원으로 옮겨졌으나 숨졌고 나머지 5명은 중경상을 입은 것으로 파악됐다. 국토부는 즉각 남성현역 근처에 현장사고수습본부를 설치하고 사고 조사에 나섰다.
강 차관은 현장에서 "지난해에 이어 오늘도 철도시설 유지보수 과정에서 작업자 안전사고가 발생한 것에 대해 참담한 심정을 금할 수 없다"면서 "그간 작업자들의 안전확보를 위해 많은 안전대책들과 제도적 장치들이 마련되었음에도 대형사고가 끊이지 않고 있다"고 했다.
지금 뜨는 뉴스
강 차관은 "안전대책들이 현장에서 작동하지 않으면 무용지물"이라며 "코레일의 안전관리 시스템이 제대로 작동하는지에 대해 강도 높고, 철저한 점검을 실시하여 근본적인 안전관리 방안을 마련하겠다"고 했다.
최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>