셀루메드, 스킨 제품 공정 개선 완료…의료현장 사용성 대폭 향상

인스코비 그룹 자회사인 바이오 의료기기 전문 제조기업 셀루메드(대표 유인수)가 의료현장의 실사용자인 전문 의료진의 피드백을 반영해 자사의 피부이식재 'CELLUDERM HD IMPLANT'의 공정 개선을 완료, 제품 업그레이드를 마쳤다고 19일 밝혔다.

이번 개선 작업은 유방재건 수술에 주로 사용되는 'CELLUDERM HDIMPLANT'의 절삭 공정 정밀도와 제품 마감 품질을 높이는 데 초점을 맞췄다. 특히 실제 시술에 제품을 사용하는 성형외과 및 유방외과 의료진의 의견을 바탕으로 조작성과 직관적 사용성을 향상시키고 환자의 이물감 최소화를 위한 구조 설계 및 표면 처리도 최적화했다. 셀루메드는 이와 같은 개선을 통해 수술 시간 단축과 합병증 발생률 감소 등의 임상적 이점을 기대하고 있다.

그간 셀루메드는 성형외과, 유방외과, 정형외과, 비뇨기과 등 다양한 전문 분야 의료진과의 협업을 통해 의료현장 중심의 기술 고도화를 추진해 왔다. 이번 제품 업그레이드를 통해 'CELLUDERM HD IMPLANT'의 적용 범위와 사용 편의성이 크게 향상됐고 하반기에는 국내외 공급 확대와 함께 매출 성장세에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 전망된다.

현재 셀루메드는 ▲CELLUDERM POWER ▲CELLUDERM ULTRA 등 다양한 적응증에 특화된 '셀루덤(CELLUDERM)' 시리즈를 보유하고 있으며 최근에는 주사형 제품인 ▲CELLUDERM FILL과 ▲CELLUDERM GEN의 개발을 완료해 포트폴리오를 한층 강화했다. '셀루덤' 시리즈는 무세포 동종진피 기반의 피부조직 이식재로 우수한 생체 적합성과 낮은 감염률을 바탕으로 의료현장에서 높은 신뢰를 얻고 있다.





셀루메드 관계자는 "앞으로도 의료현장의 실질적 요구를 반영해 기술 고도화와 품질 향상에 지속 투자할 계획"이라며 "의료진의 신뢰를 기반으로 제품 경쟁력을 높이고, 하반기 매출 확대를 적극 추진할 것"이라고 밝혔다.





