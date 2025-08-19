초록우산-퍼시스그룹, 자립준비청년에 가구 지원

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

18일 서울 중구 어린이재단빌딩에서 연 자립준비청년 지원 ‘후원금 전달식’에서 왼쪽부터 강원특별자치도 청년자립지원센터 라움 임종원 원장, 퍼시스그룹 김영규 부사장, 초록우산 신정원 사회공헌협력본부장이 기념촬영하고 있다. 초록우산

AD

초록우산(회장 황영기)은 퍼시스그룹과 함께 자립준비청년의 자립을 위한 가구 지원에 나섰다고 19일 밝혔다. 초록우산은 퍼시스그룹이 기부한 침대, 의자, 책장, 수납장 등 가구(약 1억 원 상당)를 전국 자립준비청년 50명에게 전달했다.

또한 초록우산은 강원특별자치도 청년자립지원센터 라움(자립생활관)의 개인 공간과 공용·사무 공간에도 가구를 지원해 자립준비청년들이 함께 어울리고 교류할 수 있는 환경을 조성했다.

퍼시스그룹은 작년 12월, 초록우산을 통해 전국 자립준비청년의 자립을 위한 가구를 지원했으며 이외에도 임직원 참여 봉사활동 등 꾸준히 사회공헌 활동을 실천하고 있다.

퍼시스그룹 김영규 부사장은 "이번 지원은 단순한 가구 전달을 넘어, 자립준비청년들의 새로운 출발을 응원하고 지지하는 의미를 담았다"며 "청년들이 안정적인 기반 위에서 미래를 설계하는 데 작은 힘이 되길 바란다"고 전했다.





AD

초록우산 신정원 사회공헌협력본부장은 "퍼시스그룹의 따뜻한 나눔이 자립준비청년들에게 실질적인 도움이 되길 바란다"며 "초록우산은 앞으로도 더 많은 자립준비청년들이 안정적으로 사회에 정착하고 자립할 수 있도록 지속적인 지원을 이어갈 것"이라고 밝혔다.





이경호 기자 gungho@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>