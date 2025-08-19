동작구, 소상공인 컨설팅 '우리동네 상권 클리닉' 운영

서울신용보증재단과 업무협약
서울 동작구(구청장 박일하)가 지역 소상공인의 창업과 경영 지원을 위해 빅데이터 기반 ‘우리동네 상권 클리닉’을 다음 달 1일부터 운영한다. 9월부터 연말까지 진행되는 이번 클리닉은 창업부터 경영전략, 세무, 마케팅까지 분야별 전문 인력 4명이 맞춤형 상담 서비스를 제공한다.
구는 이 서비스 도입을 위해 18일 신청사에서 서울신용보증재단과 업무 협약을 체결했다. 이날 박일하 동작구청장과 최항도 서울신용보증재단 이사장은 지역 상권 활성화와 소상공인 역량 강화에 뜻을 모으고, 두 기관이 보유한 데이터를 공유하며 상호 협조 체계를 구축하기로 했다.
창업 예정자는 창업 준비 단계의 입지분석, 시장조사, 사업 타당성 검토 등에서부터 기존 소상공인의 홍보·마케팅 전략, 매출 증대 방안, 신규 아이템 발굴 등 경영 개선에 이르기까지 폭넓은 지원을 받을 수 있다. 또한 세무·노무 상담과 기타 사업 멘토링도 함께 제공된다. 클리닉 신청은 동작구청 7층 경제정책과 방문 또는 전화(02-820-9323)로 가능하다.
박일하 구청장은 “정확한 상권분석 자료를 토대로 한 맞춤형 컨설팅이 소상공인에게 실질적 도움이 되길 바란다”며 “앞으로도 체감할 수 있는 실효성 있는 정책을 지속 확대하겠다”고 말했다.
김민진 기자 enter@asiae.co.kr
