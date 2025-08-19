본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

"100원에 팔아 2원 남겼다"…롯데웰푸드·풀무원 수익성 꼴찌, 왜?

임혜선기자

입력2025.08.19 10:04

시계아이콘01분 52초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기 글자크기

풀무원·롯데웰푸드, 내수 의존도에 발목
삼양·오리온, 글로벌 시장서 고수익 구조

올해 상반기 국내 주요 식품·음료 기업들이 수익성 양극화가 뚜렷한 것으로 나타났다. 풀무원과 롯데웰푸드가 1~2%대의 저조한 영업이익률에 머무른 반면, 삼양식품과 오리온은 해외 성과를 앞세워 두 자릿수 고이익률을 기록하며 '질주'했다.


19일 국내 식품·음료 상장사 12곳의 상반기 영업이익률을 분석한 결과, 평균은 7.6%로 집계됐다. 풀무원(1.9%)과 롯데웰푸드(2.5%)가 최하위권에 머물렀고, 삼양식품(23.5%)과 오리온(16.0%)이 상위권을 차지했다. 하이트진로(10.1%), 오뚜기(5.6%), 빙그레(5.6%), 농심(5.5%) 등이 그 뒤를 이었다.


100원 팔아 2원 남긴 풀무원

"100원에 팔아 2원 남겼다"…롯데웰푸드·풀무원 수익성 꼴찌, 왜? [사진=풀무원 제공]
AD

풀무원은 상반기 매출 1조6326억원, 영업이익 308억원을 기록하며 영업이익률 1.9%에 그쳤다. 매출총이익률은 24.3%로, 100원을 팔아 24원이 남긴 셈이다. 여기에 물류비(7원), 판관비(14원), 연구개발비(1원) 등을 제외하면 실제 남는 돈은 100원에 2원 수준이다. 두부·나물·생면 같은 신선식품 위주의 저마진 구조에 전국 냉장 물류망과 높은 폐기율이 겹치면서 고질적 비용 부담을 피하지 못했다.


판매관리비는 2319억원으로 매출 대비 14.2% 수준이다. 특히 인건비는 1466억원으로 전년 동기보다 5.8% 늘었다. 매출 증가율(4.5%)을 웃도는 증가세다. 여기에 신선식품 특성상 냉장·저온유통을 유지하기 위한 물류비도 매출의 7%(1183억원)에 달해 고정비 부담을 키우고 있다.


롯데웰푸드는 2조394억원의 매출과 507억원의 영업이익을 기록했다. 영업이익률은 2.5%에 머물렀다. 원재료 가격 상승과 인건비 부담이 발목을 잡았다. 상반기 총이익률은 27.4%로 낮았고, 판관비 비중은 24.9%에 달했다. 올 상반기에는 45세 이상 직원을 대상으로 희망퇴직을 실시하고 청주공장 생산을 중단하는 등 구조조정을 단행하면서 관련 비용이 불어났다. 인건비는 전년 대비 13% 늘어났다.


롯데웰푸드는 자일리톨·빼빼로·가나·몽쉘·꼬깔콘 등 건과류와 월드콘·설레임·스크류바·돼지바 등 빙과류를 주력 상품으로 보유하고 있지만, 원재료 가격 상승을 버텨내지 못했다. 특히 초콜릿 원재료인 카카오 가격이 오르면서 빼빼로 가격을 평균 9.5% 인상했음에도 수익성 개선은 역부족이었다. 원·달러 환율 상승도 수입 원재료 구매비용을 끌어올리며 수익성 악화에 기름을 부었다.


반면삼양식품오리온은 해외시장에서의 성과가 빛났다. 삼양식품은 '불닭시리즈' 라면 수출 중심의 고마진 구조 덕분에 총이익률이 46.2%에 달했다. 오리온 역시 초코파이, 꼬북칩 등 스낵 브랜드 파워를 앞세워 36.6%의 총이익률을 기록했다. 같은 100원을 팔아도 삼양은 46원, 오리온은 37원을 남기는 구조다.


"100원에 팔아 2원 남겼다"…롯데웰푸드·풀무원 수익성 꼴찌, 왜?
수익성 가른 해외 매출

기업별 수익성 차이를 가른 것은 해외 매출 비중도 있다. 삼양식품은 상반기 매출의 80%(8641억원), 오리온은 68%(1조736억원)를 해외에서 거둬들였다. 해외 시장에서 안정적으로 이익을 내는 구조가 자리 잡았다는 의미다. 특히 삼양식품은 미국·중국·동남아에 이어 유럽까지 수출을 확대하며 'K라면' 수요를 흡수했다. 오리온은 중국·베트남 법인이 안정적인 수익을 내고, 러시아·인도 등 신흥시장을 키우며 성장세를 이어갔다.


반면 풀무원은 해외 매출 비중이 19.4%(3161억원)에 그쳤다. 미국에서는 두부와 가정간편식(HMR) 제품 판매가 호조를 보였지만, 중국과 베트남은 적자가 이어졌다. 일본 자회사 아사히코는 신제품 '두부바'가 선전했지만, 아직 손익분기점을 넘지 못했다. 사실상 국내 이익으로 해외 적자를 보전하는 모습이다. 부문별 매출은 국내식품제조·유통이 7889억원(48.3%)으로 절반에 육박했고, 식품서비스유통 4751억원(29.1%), 건강케어제조·유통 514억원(3.1%) 순이었다. 국내 매출 비중이 80.6%에 달한다.


롯데웰푸드 역시 국내 의존도가 높고(77%), 해외 매출 비중은 23%에 그친다. 인도(9%), 카자흐스탄(6.3%), 유럽·러시아(4.1%), 파키스탄(1.8%) 순이었다. 다변화를 시도하고 있지만, 국내 의존도를 크게 줄이지는 못한 상황이다.


지금 뜨는 뉴스

AD

국내 시장은 저성장 국면에 진입해 가격 인상 여력까지 제한적이다. 정부의 물가 관리 기조 속에 생활필수품 가격 인상은 눈치를 볼 수밖에 없다. 반면 해외에서는 K푸드 위상이 높아지며 가격 결정력이 유지되고, 고마진 프리미엄 제품군이 확대되고 있다. 게다가 신선식품 위주로 내수를 기반에 둔 기업은 냉장·저온 물류망이라는 고정비 구조 때문에 해외 확장에 제약받지만, 글로벌 브랜드를 앞세운 기업은 생산 거점을 현지화하며 원가 부담을 일부 상쇄해 수익성을 지켜내고 있다. 심은주 하나증권 연구원은 "주요 음식료 업체의 내수 매출 성장은 1% 내외에 그쳤다"면서 "하반기도 해외 실적에 따라 전사 실적 개선 여부가 결정될 것"이라고 분석했다.




임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
정의로운 전환의 길
  • 25.08.1706:40
    차지호 의원 "국정위, 한국식 정의로운 전환 가이드라인 제시…사람 중심"
    차지호 의원 "국정위, 한국식 정의로운 전환 가이드라인 제시…사람 중심"

    "한국식 정의로운 전환의 길을 만들겠습니다." 대통령 직속 국정기획위원회 기후에너지 태스크포스(TF)팀장을 맡은 차지호 더불어민주당 의원은 지난 13일 아시아경제 인터뷰에서 "유럽 사례를 참고하되 국내 상황에 맞게 에너지 생태계를 어떻게 구성할지 고민하고 있다"면서 이처럼 말했다. 국정기획위는 국민보고대회에서 기후대응기금을 확대하고 전환금융을 도입해야 한다고 제언했다. 기후대응기금은 기후대응에 이어 '기후적

  • 25.08.1706:30
    김진태 강원도지사 "폐광기금 계획 수립해 의료 클러스터 육성"
    김진태 강원도지사 "폐광기금 계획 수립해 의료 클러스터 육성"

    "탄광 근로자들과 지역 주민들을 위해 향후 5년간 쓸 '폐광기금 중장기 계획'을 조속히 수립하겠습니다." 김진태 강원도지사는 '정의로운 전환의 길' 기획기사 보도 이후 14일 인터뷰에서 "폐광지역 산업 정체성 전환을 위한 미래 산업 투자에 지원을 아끼지 않겠다"며 이처럼 밝혔다. 아시아경제는 기획 '정의로운 전환의 길'을 통해 정부가 추진 중인 탈석탄 이행과 해상풍력단지 설치 과정에서 맞닥뜨린 갈등을 짚어보고, 앞서

  • 25.08.1007:30
    프랑스 해상풍력 이끄는 한국인…"지방소멸 겪는 한국에 오히려 해상풍력은 기회"
    프랑스 해상풍력 이끄는 한국인…"지방소멸 겪는 한국에 오히려 해상풍력은 기회"

    10대 엔지니어링 그랑제콜(프랑스 엘리트 고등교육 기관) 중 하나인 에콜 센트랄 낭트의 유체역학·에너지·대기환경 연구소(LHEEA)에서 해상풍력 프로젝트를 주도하고 있는 한국인 교수는 한국의 풍력 발전 산업을 어떻게 바라보고 있을까. 신재생에너지 전환 의지가 활발한 프랑스의 연구자로 활동하고 있는 한승윤 LHEEA 연구교수를 만났다. 그는 한국의 풍력 발전 연구 수준이 유럽과 큰 차이가 없고 해상풍력을 시도할 여건도

  • 25.08.0907:30
    그랑제콜 교수 "일자리 창출 신재생에너지 분야 학생에게 인기 많아"
    그랑제콜 교수 "일자리 창출 신재생에너지 분야 학생에게 인기 많아"

    수년째 해상풍력 도입 초기 머물러 있는 한국은 앞으로 어떤 방향으로 나아가야 할까. 6월 5일 프랑스 서부 도시 낭트에서 해상풍력을 연구하고 있는 상드린 우브륀 에콜 센트랄 낭트 교수를 만나 이야기를 들어봤다. 에콜 센트랄 낭트는 1919년 설립된 프랑스 10대 엔지니어링 그랑제콜(프랑스 엘리트 고등교육 기관) 중 하나이다. 우브륀 교수는 2015~2017년 유럽풍력에너지학회 회장을 역임했으며 지난해 풍력터빈 배기 흐름 역

  • 25.08.0307:00
    짐 스키아 IPCC 의장 "정의로운 전환, 계획·참여·투자 뒤따라야 가능"
    짐 스키아 IPCC 의장 "정의로운 전환, 계획·참여·투자 뒤따라야 가능"

    이재명 정부가 '신재생 에너지 대전환'을 공언하면서 대한민국도 탈탄소 사회로 가기 위한 여정에 속도가 붙고 있다. 에너지 전환 과정에서 빚는 주민과의 갈등, 부정적인 인식 등은 극복해야 할 과제다. 진정한 의미의 정의로운 전환은 어떻게 이뤄질 수 있을까. 영국 런던에서 유엔(UN) 산하 IPCC(기후변화에 관한 정부 간 협의체)의 짐 스키아 의장을 만나 의견을 물었다. 우리나라도 참여하고 있는 IPCC는 5년 주기로 기후변화

기획
K푸드 거버넌스 보고서
  • 25.08.1410:35
    '껍데기 지배구조' 변화의 출발점…"유통주식 비율 유지 신설"⑨
    '껍데기 지배구조' 변화의 출발점…"유통주식 비율 유지 신설"⑨

    편집자주전 세계적인 'K푸드' 열풍으로 한국 식품기업들의 위상이 높아졌지만 후진적 지배구조는 여전한 것으로 나타났다. 글로벌 브랜드 신뢰도는 점점 높아지고 있지만, 경영 시스템은 과거 관행에 머무르면서 투자자 신뢰를 회복하려는 노력이 부족하다는 지적이 나온다. 아시아경제는 개정된 상법 시행에 맞춰 시가총액 기준 주요 식품 상장사 20곳을 대상으로 지배구조를 진단했다. 배당 성향과 자사주 정책, 중복상장 구조,

  • 25.08.1407:11
    상법 개정 청구서 날아왔다…식품사 십중팔구 '무방비'⑧
    상법 개정 청구서 날아왔다…식품사 십중팔구 '무방비'⑧

    편집자주전 세계적인 'K푸드' 열풍으로 한국 식품기업들의 위상이 높아졌지만 후진적 지배구조는 여전한 것으로 나타났다. 글로벌 브랜드 신뢰도는 점점 높아지고 있지만, 경영 시스템은 과거 관행에 머무르면서 투자자 신뢰를 회복하려는 노력이 부족하다는 지적이 나온다. 아시아경제는 개정된 상법 시행에 맞춰 시가총액 기준 주요 식품 상장사 20곳을 대상으로 지배구조를 진단했다. 배당 성향과 자사주 정책, 중복상장 구조,

  • 25.08.1310:32
    '문어발 상장 끝판왕' 하림…김홍국 왕국, 주주는 없다⑦
    '문어발 상장 끝판왕' 하림…김홍국 왕국, 주주는 없다⑦

    편집자주전 세계적인 'K푸드' 열풍으로 한국 식품기업들의 위상이 높아졌지만 후진적 지배구조는 여전한 것으로 나타났다. 글로벌 브랜드 신뢰도는 점점 높아지고 있지만, 경영 시스템은 과거 관행에 머무르면서 투자자 신뢰를 회복하려는 노력이 부족하다는 지적이 나온다. 아시아경제는 개정된 상법 시행에 맞춰 시가총액 기준 주요 식품 상장사 20곳을 대상으로 지배구조를 진단했다. 배당 성향과 자사주 정책, 중복상장 구조,

  • 25.08.1307:28
    식품사 절반 '중복상장'…오너 지배력의 방패들⑥
    식품사 절반 '중복상장'…오너 지배력의 방패들⑥

    편집자주전 세계적인 'K푸드' 열풍으로 한국 식품기업들의 위상이 높아졌지만 후진적 지배구조는 여전한 것으로 나타났다. 글로벌 브랜드 신뢰도는 점점 높아지고 있지만, 경영 시스템은 과거 관행에 머무르면서 투자자 신뢰를 회복하려는 노력이 부족하다는 지적이 나온다. 아시아경제는 개정된 상법 시행에 맞춰 시가총액 기준 주요 식품 상장사 20곳을 대상으로 지배구조를 진단했다. 배당 성향과 자사주 정책, 중복상장 구조,

  • 25.08.1209:52
    150만원 '황제주'인데 아쉽네…'불닭 열풍' 삼양식품, 주주환원은 'D학점'⑤
    150만원 '황제주'인데 아쉽네…'불닭 열풍' 삼양식품, 주주환원은 'D학점'⑤

    편집자주전 세계적인 'K푸드' 열풍으로 한국 식품기업들의 위상이 높아졌지만 후진적 지배구조는 여전한 것으로 나타났다. 글로벌 브랜드 신뢰도는 점점 높아지고 있지만, 경영 시스템은 과거 관행에 머무르면서 투자자 신뢰를 회복하려는 노력이 부족하다는 지적이 나온다. 아시아경제는 개정된 상법 시행에 맞춰 시가총액 기준 주요 식품 상장사 20곳을 대상으로 지배구조를 진단했다. 배당 성향과 자사주 정책, 중복상장 구조,

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.08.1008:00
    '10년 묵은 뻔한 의혹'인데 갑자기 왜?…연매출 2300억 '소림사 CEO' 체포 뒷이야기
    '10년 묵은 뻔한 의혹'인데 갑자기 왜?…연매출 2300억 '소림사 CEO' 체포 뒷이야기

    중국 소림사의 주지승이 최근 사찰 자금 횡령과 각종 비리 혐의로 체포되면서 중국 정치권에 큰 파장이 일고 있다. 일각에서는 단순한 종교인의 비리 사건을 넘어 시진핑 국가주석의 권력 구조에 균열이 생기고 있다는 분석까지 제기되고 있다. 화제의 인물인 스융신(釋永信) 소림사 주지는 중국 허난성 불교협회장, 중국 불교협회 부회장, 전국인민대표회의 대의원까지 겸임하며 종교계를 넘어 정치권에서도 막강한 영향력을 행사

  • 25.08.0908:00
    트럼프 새 국방비 기준, GDP 대비 '5%'…재정부담 현실화
    트럼프 새 국방비 기준, GDP 대비 '5%'…재정부담 현실화

    한미 정상회담 개최를 앞두고 미국의 한국 국방비 증액 압력이 주된 의제가 될 것으로 예상되면서 향후 재정압박 우려가 커지고 있다. 엘브리지 콜비 미국 국방부 차관은 최근 "한국이 국방 지출 측면에서 모범이 되고 있다"고 언급한 것을 두고 미국 정부가 국방비 인상을 직접적으로 요구한 것이란 해석까지 나오고 있다. 현재 우리나라는 국내총생산(GDP) 대비 약 2.3% 규모인 61조원 이상의 국방비를 지출하고 있다. 트럼프 행

  • 25.08.0707:32
    이준석 "이 대통령, 우회전 깜빡이 켜고 좌회전은 기만"
    이준석 "이 대통령, 우회전 깜빡이 켜고 좌회전은 기만"

    아시아경제 시사유튜브 '소종섭의 시사쇼'가 이준석 개혁신당 대표를 인터뷰하기 위해 서울 여의도 국회 의원회관으로 찾아간 날은 지난 5일이었다. 오전 11시, 이 대표는 자신의 방에서 컴퓨터 작업에 여념이 없었다. 지방선거에 대비한 시스템을 만드는 중이라고 했다. 선거 비용을 최대한 낮추기 위한 프로그램을 스스로 개발하고 있었다. 그의 방은 여느 의원들 방과는 달랐다. 별다른 장식이 없는 실무형 벤처창업가 사무실 같

  • 25.08.0517:36
    "호박무침·복숭아 좋아하는 이 대통령…부부싸움 도중에도 일단 밥은 먹었다"
    "호박무침·복숭아 좋아하는 이 대통령…부부싸움 도중에도 일단 밥은 먹었다"

    이재명 대통령의 배우자인 김혜경 여사는 2018년 '밥을 지어요(김영사)'라는 책을 냈다. 요리책이지만 이 대통령·김 여사 가족과 관련한 소소한 이야기들도 나와 있다. 이 책에 나와 있는 이 대통령의 식습관과 좋아하는 음식 등을 요약했다. 이 책에 이 대통령은 추천사를 썼다. "내게는 유난히 먹는 것에 대한 기억이 많다. 어릴 적 시골에서는 먹을 수 있는 것과 먹을 수 없는 것으로 구분됐다. 나는 삶은 감자를 먹지 않는다

  • 25.08.0306:00
    "6년치 식량 산다" 러에 추가 파병한 北 1년 수익 28조…대러의존도 심화
    "6년치 식량 산다" 러에 추가 파병한 北 1년 수익 28조…대러의존도 심화

    북한이 러시아에 대한 추가 파병을 통해 총 28조원에 달하는 막대한 수익을 올릴 것으로 예상된다는 분석이 나왔다. 이는 북한 연간 국내총생산(GDP) 40조원의 약 70%에 해당하는 규모로, 북한 경제 구조의 근본적 변화를 예고하고 있다. 북한이 기존 1만5000명에서 3만명으로 대러 파병 규모를 두 배로 확대하면서 파병만으로도 연간 1조4000억원의 추가수익을 얻을 것으로 추산된다. 여기에 러시아 쿠르스크 지역 전후 복구 근로

이시각 랭킹 뉴스

10:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기