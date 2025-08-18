'강철 챌린지' 포항 송도 해변 뜨겁게 달궜다… 해양레포츠 플레이그라운드 성료

18년 만의 송도해수욕장 재개장 기념, 비치사커·강철 챌린지
전국 참가자·관람객 몰려 도시 재생형 여름 축제 가능성 입증
해양 레포츠·관광 융합, 포항 브랜드 가치↑·지역 경제 활성화
포항시가 지난 14일부터 16일까지 송도해수욕장에서 개최한 '2025 해양 레포츠 플레이 그라운드'가 3일간의 열전을 끝으로 성황리에 막을 내렸다.
행사 첫날은 개막 퍼포먼스와 출정식이 진행되며 분위기를 고조시켰고, 이어 14∼15일에는 비치사커 대회가 열려 총 26개 팀이 모래 위에서 치열한 승부를 펼쳤다.
둘째 날부터는 이번 축제의 하이라이트인 '송도 강철 챌린지'가 시작됐다. 모래사장을 기고, 장애물을 넘으며 각종 미션에 도전하는 이 대회에는 서울·광주·강릉 등 타지역 선수들까지 전국 각지에서 150명이 참여해 전국적인 관심을 끌어냈다.
낮 시간대에는 실제 강철 마스터들이 일반인들에게 직접 안전교육과 시연을 하고 누구나 무료로 챌린지 코스를 체험할 수 있는 프로그램도 운영됐다. 남녀노소 시민과 관광객이 직접 장애물 구간과 체력 미션을 경험하며 선수 못지않은 도전의 즐거움을 만끽했다.
특히 저녁 시간대에 열린 챌린지 현장은 선선한 바닷바람 속 열띤 응원 함성으로 송도 해변이 가득 차며 송도 해변이 피서지에서 한여름 최고의 도전 무대로 탈바꿈했다.
시 관계자는 "이번 행사는 포항항 구항 도시재생 뉴딜사업의 하나로 도시 재생형 체험형 축제 모델을 실현했다는 점에서 문화·관광 콘텐츠로 도시재생 효과를 확산시킨 성공적인 사례"라며 "앞으로도 시민이 공감할 수 있는 체험형 콘텐츠를 이어가겠다"고 말했다.
지금 뜨는 뉴스
포항시는 이번 축제를 통해 송도해수욕장의 '체험형 해양문화 플랫폼'으로서의 가능성을 입증했으며 전국 각지에서 모여든 참가자와 방문객들의 수요를 충족할 수 있는 해양레포츠와 관광이 어우러진 도시 브랜드 가치 제고와 지역 경제 활성화로 이어질 수 있도록 하는 지속적인 노력을 기울일 방침이다.
영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>