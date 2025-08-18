'2명 사망' 창전동 아파트 화재…전동스쿠터 배터리 발화점 가능성

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2명이 사망하고 13명이 부상한 서울 마포구 창전동 아파트 화재의 원인을 찾기 위해 경찰, 소방 등이 18일 오전 10시부터 합동 감식을 벌이고 있다.

이들 기관은 불이 시작된 아파트 14층 세대에서 충전 중이던 전동 스쿠터 배터리가 발화점이 아닌지 의심하며 화재 원인을 조사 중이다. 화재 현장에서는 배터리 팩으로 보이는 2차 전지가 발견된 것으로 전해졌다. 다만 소방 관계자는 "아직 원인을 단정할 수 있는 단계는 아니다"라고 설명했다.

앞서 전날 8시10분께 창전동의 한 아파트에서 불이 나 주민 2명이 숨지고 13명이 다쳤다. 숨진 20대 남성과 60대 여성은 모자 관계로, 아들은 현장에서 사망했고 어머니는 병원으로 이송됐으나 숨졌다. 주민 89명도 긴급 대피했다.





소방은 재산 피해 규모를 1억5318만원 상당으로 추산했다. 불이 시작된 세대가 전소됐고 인접한 세대는 일부 소실됐다. 이 아파트 단지는 950세대 규모로 1998년 준공됐다. 당시는 6층 이상 공동주택의 경우 16층 이상 고층에만 스프링클러 설치가 의무였다.





