트럼프 설득 총력전…유럽 정상들, 젤렌스키와 함께 미국행

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 18일(현지시간) 미국 백악관을 방문할 때 유럽 지도자들이 동행한다.

우르줄라 폰데어라이엔 유럽연합(EU) 집행위원장은 17일 자신의 엑스(X·옛 트위터) 계정에 "젤렌스키 대통령의 요청으로 내일 백악관에서 열리는 도널드 트럼프 대통령 및 유럽 각국 지도자들과의 회담에 참석할 것"이라고 적었다.

외신 등에 따르면 이번 미국 방문에 마르크 뤼터 북대서양조약기구(NATO·나토) 사무총장과 프리드리히 메르츠 독일 총리도 함께한다.

프랑스 엘리제궁 역시 에마뉘엘 마크롱 대통령이 젤렌스키 대통령과 함께 워싱턴을 찾을 예정이라고 밝혔다. 엘리제궁은 성명을 통해 "유럽과 미국 간 협력을 통해 우크라이나의 핵심 이익과 유럽 안보를 보장하는 공정하고 지속 가능한 평화를 달성하는 것이 목표"라고 전했다.

트럼프 대통령과 골프를 계기로 친분을 쌓은 것으로 알려진 알렉산데르 스투브 핀란드 대통령도 "월요일 워싱턴 회담에 참석한다"며 "이번 회담은 트럼프 대통령이 주최한다"고 언급했다.

젤렌스키 대통령과 유럽 정상들이 트럼프 대통령을 집단으로 만나는 것은 지난 15일 알래스카 미러 정상회담 이후 트럼프 대통령이 블라디미르 푸틴 러시아 대통령 쪽으로 기운 것이 아니냐는 의혹을 불식시키고 설득하기 위한 행보로 풀이된다.

젤렌스키 대통령이 단독으로 트럼프 대통령을 만날 경우 지난 2월 백악관 회담 때처럼 공개적으로 면박을 당하거나 영토 양보를 일방적으로 강요받을 수 있다는 우려도 작용한 것으로 보인다.

젤렌스키 대통령은 미국으로 향하기 전 이날 오후 벨기에 브뤼셀에서 폰데어라이엔 집행위원장을 먼저 만난다.

두 사람은 오후 3시에 영국·프랑스·독일 정상 주도로 열리는 '우크라이나 전후 안보 보장을 위한 의지의 연합' 화상 회의에 참석할 예정이다.

참여국 정상들은 이번 회의에서 알래스카 정상회담 이후 트럼프 대통령을 통해 전달받은 푸틴 대통령의 제안을 검토하고, 우크라이나 안보 및 평화 유지를 위한 방안을 논의할 것으로 전망된다.





푸틴 대통령은 지난 15일 정상회담에서 트럼프 대통령에게 "우크라이나가 돈바스 지역에서 철수한다면 현재 전선을 기준으로 휴전하고, 향후 우크라이나나 유럽 국가를 재공격하지 않겠다"는 내용의 서면 보장을 제안한 것으로 알려졌다.





