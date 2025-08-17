尹측, '내란특검 추가기소' 재판부에 공판 준비기일 변경 요청

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'12·3 비상계엄' 관련 내란·외환 사건을 수사 중인 조은석 특별검사팀이 추가 기소한 사건과 관련해 첫 재판을 앞둔 윤석열 전 대통령 측이 재판 일정을 연기해 달라고 요청했다.

17일 연합뉴스와 법조계에 따르면 윤 전 대통령 측은 지난 14일 서울중앙지법 형사합의35부(재판장 백대현)에 공판준비기일 변경 신청서를 제출했다.

윤 전 대통령은 특수공무집행방해, 직권남용 권리행사 방해, 허위공문서 작성 및 행사 등의 혐의로 오는 19일 첫 공판준비기일을 앞두고 있다. 공판준비기일은 정식 심리에 앞서 피고인 측의 입장을 확인하고 증거조사 계획을 정하는 절차로, 피고인이 직접 출석할 의무는 없다.

윤 전 대통령 측은 신청서에서 특검으로부터 사건 관련 기록을 열람·복사하지 못했으며 변호인단 구성도 마무리되지 않아 충분한 변론 준비가 불가능하다고 주장했다. 재판부는 현재까지 일정 변경 여부를 확정하지 않은 것으로 전해졌다.

특검팀은 지난달 19일 윤 전 대통령을 구속 상태로 기소했다. 윤 전 대통령은 지난해 12월 3일 비상계엄을 선포하면서 국무회의 형식을 갖추려 일부만 참석시켜, 회의에 불참한 국무위원 9명의 헌법상 권한인 계엄 심의·의결권을 침해한 혐의를 받고 있다.

또 계엄 해제 과정에서 한덕수 전 국무총리와 김용현 전 국방부 장관이 서명한 문서에 의해 계엄이 해제된 것처럼 허위 계엄 선포문을 작성하고, 이를 대통령기록물이자 공용 서류임에도 파쇄·폐기한 혐의도 적용됐다.

이와 함께 여인형 전 국군방첩사령관 등의 비화폰 통신 기록 삭제를 지시하고, 올해 1월 고위공직자범죄수사처가 체포영장을 집행하려 하자 대통령경호처를 동원해 이를 막도록 한 혐의도 있다.





한편 검찰 비상계엄 특별수사본부가 기소한 윤 전 대통령의 내란 수괴 및 직권남용 혐의 사건은 형사합의25부(재판장 지귀연)에서 별도로 심리 중이다. 윤 전 대통령은 지난달 10일 재구속된 뒤 해당 재판에 4차례 연속 불출석했다.





