화성 상가주택 화재로 60대 중국인 1명 사망

경기도 화성 소재 상가주택 화재. 연합뉴스

경기도 화성 소재 상가주택에서 화재가 발생해 중국인 1명이 사망했다.

17일 오전 9시44분쯤 경기도 화성시 팔탄면에 위치한 3층짜리 상가주택에서 화재가 발생해 거주 중이던 중국 국적의 60대 남성이 숨졌다. 불은 출동한 소방대에 의해 약 40분 만에 진화됐다.

이 건물은 1층에 상가 4곳이 있고 2층과 3층에는 각각 원룸 2세대와 3세대가 배치된 구조로 숨진 남성은 홀로 거주하던 3층에서 창밖으로 떨어진 것으로 전해졌다. 다른 세대 주민들은 스스로 대피한 상태였다.

화재를 목격한 주민은 "사망자가 옷에 불이 붙은 채 추락했다"고 진술했다. 불이 난 세대 내부는 대부분 전소된 상황이다.

경찰 관계자는 "정확한 화재 원인은 감식을 통해 확인해야 한다"며 "사망자의 시신은 부검할 예정"이라고 밝혔다.





경찰과 소방 당국은 사망자가 불과 연기를 피하려다 사고를 당한 것으로 추정하며 정확한 경위를 조사 중이다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr

