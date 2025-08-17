[내일날씨]수도권·강원 곳곳 비…무더위 지속

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

18일 전국 대체로 흐림

낮 최고기온 29~34도

월요일인 18일은 전국이 대체로 흐릴 전망이다. 수도권과 강원 곳곳에는 새벽부터 오후 사이 비가 내리겠다. 남부지방과 제주도는 오전부터 차차 맑아질 것으로 예보됐다.

17일 기사청에 따르면 18일 아침 최저기온은 21∼26도, 낮 최고기온은 29∼34도를 기록할 것으로 관측된다. 당분간 최고 체감 온도는 33도 안팎으로 오르면서 무덥겠다. 남부지방과 제주도의 기온은 35도 안팎으로 예상된다.

예상 강수량은 서울·인천·경기, 서해5도는 10∼60㎜, 강원 중·북부 내륙·산지는 10∼60㎜다.

수도권에서는 바람이 순간풍속 55㎞/h(산지 70㎞/h) 안팎으로 강하게 부는 곳도 있겠다.

미세먼지 농도는 원활한 대기 확산으로 전국이 '좋음' 수준을 보일 전망이다.

바다 물결은 동해·서해 앞바다에서 0.5∼1.0ｍ, 남해 앞바다에서 0.5ｍ로 일겠다.





안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 0.5∼1.5ｍ, 서해 0.5∼2.0ｍ, 남해 0.5∼1.0ｍ로 예측된다.





박재현 기자 now@asiae.co.kr

