中, 철강 추가관세 등 수입제한에 캐나다 WTO 제소

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

중국이 자국산 철강 제품에 추가 관세를 매기고 수입제한 조치를 한 캐나다를 세계무역기구(WTO)에 제소했다.

16일 중국 상무부는 홈페이지에 올린 입장문에서 캐나다의 철강 등 제품에 대한 수입제한 조치를 WTO에 제소했다고 밝혔다.

상무부는 "캐나다는 WTO 규정을 무시하고 철강 관세할당(TRQ) 조치를 발표했으며, 이른바 '중국산 철강 성분'이 들어간 제품에 차별적 관세를 부과했다"며 "이는 전형적인 일방주의와 무역 보호주의 행위"라고 했다.

이어 "중국은 이에 대해 강한 불만을 가지고 있으며 단호히 반대한다. 캐나다가 즉시 행동에 나서 잘못된 관행을 바로잡을 것을 촉구한다"고 덧붙였다.

지난달 캐나다는 도널드 트럼프 미 행정부의 고율 철강 관세 부과로 미국 시장에서 밀려난 중국산 저가 철강이 캐나다 등 제3국에 대량 유입될 것으로 우려된다며, 중국산 철강에 추가 관세를 부과한다고 발표한 바 있다. 이후 캐나다는 7월 말 이전에 중국에서 제강된 철강을 함유한 모든 철강 수입품에 25% 추가 관세를 부과하기로 결정했다.





AD

아울러 중국 등 캐나다와 자유무역협정(FTA)을 맺지 않은 국가는 관세 면제 할당량을 작년 수입량의 100%에서 50%로 낮추며, 할당량을 초과한 수입 물량에는 50% 관세를 매기는 조치에도 돌입했다.





전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>