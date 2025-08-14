정부 서버로 비트코인 대량 채굴…中 관료 해임

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

구이저우성 전 빅데이터발전관리국장

비트코인 327개 불법 채굴…550억원 상당

중국의 고위 관료가 정부 서버로 비트코인 327개를 채굴해 거액의 이익을 챙긴 혐의로 중징계를 받았다.

14일 중국 시나재경 등 현지 매체들에 따르면 구이저우성 징야핑(61) 전 빅데이터발전관리국장이 재임 기간 정부 서버를 이용해 비트코인 327개를 불법으로 채굴한 혐의로 지난 5일 성(省) 기율·감찰위의 당적·공직 박탈 처분을 받았다. 14일 현재 비트코인 한 개 가격은 1억6800만원으로, 징 전 국장이 횡령한 액수는 550억원에 달한다. 이는 구이저우성의 대도시 구이양에서 100㎡(약 30평) 아파트 440여 채를 살 수 있는 거액이다.

정부 서버로 비트코인 327개를 불법 채굴한 혐의를 받는 구이저우성 징야핑(61) 전 빅데이터발전관리국장. 웨이보

1964년생인 징 전 국장은 전자과기대에서 학부부터 박사과정까지 밟은 뒤 구이저우성 내 여러 대학에서 교수로 일했다. 그는 2016년 구이저우성 빅데이터발전관리국 부국장으로 발탁됐고, 2019년 구이저우과학원 원장을 거쳐 2021년 구이저우성 빅데이터 산업을 총괄하는

빅데이터발전관리국 국장으로 승진했다. 하지만 지난해 10월 갑자기 면직된 데 이어 지난 2월부터 사정 당국의 조사를 받았다. 당시 당국은 자세한 혐의 내용을 밝히지 않은 채 징 전 국장이 심각한 기율 및 법률 위반 혐의로 조사를 받고 있다고만 알렸다. 이후 구이저우성 감찰위원회는 징 전 국장의 불법 소득을 몰수하고 검찰에 기소할 것이라고 밝혔다.

중국 전문가들은 "비트코인 대량 채굴은 막대한 서버 자원을 이용해야 하는데, 징 전 국장이 서버 접속 기록을 치밀하게 조작해 모니터링을 피한 것으로 조사됐다"고 전했다. 중국 정부는 2021년 5월 비트코인 채굴을 법으로 금지했다. 중국에서 고위 당국자가 직접 비트코인을 채굴해 사익을 챙긴 것은 이번이 처음이다.





구이저우성은 2016년 중국 최초로 '국가급 빅데이터 종합 시범 구역'으로 지정된 곳으로, 현재까지 39곳의 대규모 데이터센터가 자리하고 있으며, 여러 개의 데이터센터가 추가로 지어지고 있다. 중국 매체들은 "첨단 기술 인프라를 담당하는 관료가 자신의 기술 지식을 부패에 악용하는 사례를 경계해야 한다"고 지적했다.





김현정 기자 khj27@asiae.co.kr

