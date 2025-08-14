뱅크샐러드, 분기 첫 흑자…2분기 순익 1.2억

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

대출·카드·보험 등 플랫폼 성장

마이데이터 전문기업 뱅크샐러드는 올해 2분기 영업수익 77억3000만원을 기록하며 전년 동기(41억7000만원) 대비 약 85% 증가했다고 14일 밝혔다.

같은 기간 영업비용은 약 14% 감소해 1억2000만원의 분기순이익을 기록했다. 주식보상비용을 제외하면 순이익은 6억원이다.

뱅크샐러드는 지난해 11월 월 손익분기점을 달성했다. 지난해 매출은 전년 대비 3배 늘었다. 대출·카드·보험 등 종합 금융 플랫폼 서비스 고도화로 성장세를 보였다.

2분기 성장은 보험 사업 부문이 이끌었다. 보험 서비스 매출은 전년 동기 대비 230% 늘었다.

국내 최초 데이터·인공지능(AI) 기반 맞춤형 보험 진단 서비스는 금융·건강 마이데이터를 활용해 보험료를 실질적으로 줄이는 고객 경험을 구현했다. 2분기 상담 건수는 전년 동기 대비 270% 증가했다.

대출 부문은 '대출 쿠폰' 등 서비스로 고객 유입을 늘려 2분기 대출 실행액이 전년 동기 대비 25.5% 증가, 역대 최대치를 기록했다. 신용관리 서비스 개편 및 대출 갈아타기 고도화를 통해 대출 승인율도 같은 기간 20% 상승했다.

카드 부문에서는 '이번 달 받은 카드 혜택' 등 신규 서비스를 출시해 제품 경쟁력 및 신규 고객 유치를 강화했다. 기능 도입 이후 서비스 유입률이 전달 대비 123% 오른 바 있다.

자산 관리 서비스를 선보이며 고객 유입 및 매출 증가 효과를 냈다. 전년 동기 대비 월간 활성 이용자 수(MAU)는 25%, 유저당 매출(ARPU)은 22% 증가했다. 광고 부문 매출도 직전 분기 대비 100% 성장했다.

뱅크샐러드는 하반기에도 마이데이터 2.0 인프라를 활용한 신규 금융·건강 서비스 발굴, AI 기술력을 활용한 서비스 고도화를 통해 국내 유일 금융·건강 자산관리 플랫폼으로서 지속적인 성장을 이어갈 계획이다.





뱅크샐러드 관계자는 "고객 중심 데이터 프로덕트로 혁신 가치와 안정적인 사업 균형을 함께 다져 나가는 건강한 성장을 이어가겠다"고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr

