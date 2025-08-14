거창군, 화장시설 건립 설계 용역' 완료보고회 열어

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경남 거창군은 경남 서북부 지역 화장시설 부재로 인한 주민 불편을 해소하기 위해, 민선 8기 주요 공약사업으로 추진하고 있는 '거창군 화장시설 건립 설계 용역' 완료보고회를 개최했다고 14일 밝혔다.

보고회에는 군 관계자와 화장시설 설치추진위원회 등 27명이 참석해, 실시설계 용역 진행 상황과 건축물 내·외부 공간, 토목 및 조경 2개 분야에 대한 보고가 진행됐다.

우선 건축설계 분야는 현대적이고 세련된 이미지를 구현하면서도 자연과 조화를 이루는 아름다운 건축물로 설계해, 추모와 휴식을 겸하는 공간으로 조성했다.

토목 및 조경설계 분야에서는 부지 조성계획, 진입도로 개설, 전체적인 조경계획, 건축물 배치와 이동 동선 등 주민들이 이용하는 데에 최대한 편리하도록 구성했다.

구인모 군수는 "오늘 완료보고회는 '격조 있는 이별, 공원 같은 화장시설' 건립을 목표로 추진 중인 천상 공원의 완성된 모습을 예측해 볼 수 있는 뜻깊은 시간이었다"며 "화장시설 건립에 대한 군민들의 기대가 큰 만큼 속도감 있는 추진으로 조속히 주민들의 불편이 해소되기를 바란다"고 말했다.





한편 거창군은 내달 토목공사 착공을 시작으로 10월 건축공사를 착공하고 내년 12월 준공을 거쳐 2027년에는 시설 이용이 가능하도록, 현재 군 계획시설 실시계획 인가 고시 등 마무리 행정절차 이행을 추진하고 있다.









