"한국에도 비트코인 현물 ETF가 온다"

美 작년 1월 비트코인 현물 ETF 도입

운용자산 올 7월말 약 200조원



이재명 대통령 '디지털자산' 공약에 포함

자본시장법 개정안 발의 등 제도 개선 급물살

수탁기관 등 인프라 갖춰 도입될 듯

지난해 1월 미국에서 첫 비트코인 현물 ETF가 선보인 이후 지난달 시가총액이 1520억달러에 달할 정도로 급성장했다. 아직 비트코인 선물 ETF만 거래 가능한 한국에서도 관련 법 제도 개선 논의가 진전되고 있다.

14일 키움증권은 'K-비트코인 현물 ETF가 온다' 보고서를 통해 우리나라에 비트코인 현물 ETF가 도입될 경우 국내 자금의 해외 유출 제한 등 효과가 있을 것이라고 진단했다.

1년 반 만에 급성장한 미국 비트코인 현물 ETF

미국에 앞서 유럽과 캐나다 등에서 이미 비트코인 현물 ETF가 출시됐다. 미국은 증권거래위원회(SEC)에 첫 제안이 제출된 지 10년만인 작년 1월 11종의 비트코인 현물 ETF 거래가 시작됐다. 운용자산 규모는 지난달 말 기준 블랙록의 IBIT의 850억달러를 포함해 1520억달러로 급증했다. 앞서 IBIT는 100억달러를 돌파하기까지 50일이 걸렸다. 나스닥 ETF QQQ의 9.3개월, 첫 번째 금 현물 ETF인 GLD의 27개월과 비교해 매우 빠른 속도였다.

미국의 비트코인 현물 ETF 출시는 글로벌 가상자산 시장과 자본 시장 지형을 재편했다. '가상자산의 제도권 편입'을 통한 투자 접근성 개선, 기관 자금 유입에 따른 유동성 및 가격 안정화, 자산배분 옵션 다변화, 투자자 보호 체계 강화 등 자본시장 전반의 구조적 변화를 촉발했다. 이후 미국에서는 SEC의 빠른 인가로 작년 7월 이더리움, 올해 7월 알트코인 현물 ETF도 등장했다.

K-비트코인 현물 ETF 도입 가시화

현재 국내 개인투자자들의 경우 BITO 같은 글로벌 상장 비트코인 선물(Futures)이나 BLOK 등 블록체인 관련 주식형 ETF 매매를 할 수 있다. 실제 예탁결제원에 따르면, 국내 투자자의 미국 주식 순매수 결재 1~50위 중 크립토 관련 종목이 다수 포함돼 있다. 하지만 아직 현물 ETF 거래는 법 제도상 막혀 있는 상태다.

하지만 민주당이 대선을 앞두고 제시한 디지털자산 공약에 '비트코인 등을 기초자산으로 하는 현물 ETF 발행·상장·거래 허용'안이 포함되며 변화 기류가 감지됐다. 6월에는 민주당 주도로 디지털자산기본법과 자본시장법 개정안이 차례로 발의됐다. 자본시장법 개정안의 경우 ▲금융투자상품의 기초자산에 '금융위원회가 정해 고시하는 가상자산'을 포함하고 ▲신탁재산의 범위에 가상자산을 추가하며 ▲신탁업자가 전문성을 갖춘 가상자산사업자(VASP)에 수탁 업무를 위탁할 수 있도록 하는 등의 내용이 담겨 제도적 기반을 마련했다.

하지만 이후 제도 개선 과제는 산적해 있다. 우선 법인의 가상자산 보유가 가능해야 져야 하며, 기초 지수, 수탁 인프라, 유동성 공급·헤지 수단, 투자자 보호 등 포괄적인 제도 인프라 구축이 필요하다. 선결 과제가 해소될 경우 거래소·은행·운용사·증권사 중심으로 준비가 가속화될 전망이다.





김진영 키움증권 애널리스트는 "국내 비트코인 현물 ETF 출시는 '가상자산의 제도권 편입'을 통해 투자 접근성 개선, 기관 자금 유입에 따른 유동성·가격 안정화, 자산 배분 옵션 다변화, 투자자 보호 체계 강화 등 자본시장 전반의 구조적 변화를 촉발할 것"이라며 "우리나라도 ETF 시장 외연 확장은 물론 국내 자금의 해외 유출 제한, 글로벌 수준의 인프라 구축, 투자 저변 확대, K-프리미엄 완화, 자본시장 혁신 가속 등이 기대된다"고 분석했다.





조시영 기자 ibpro@asiae.co.kr

