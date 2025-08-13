베스트셀러 10위권 내 절반이 '한국 소설'…시(詩) 관심도 크게 늘어

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

7월 베스트셀러 10위 내 5권 '한국 소설'

종합·소설 부문 1위 성해나 '혼모노'

시에 눈 뜬 20대…20위권 내 시집 4종

소설·시·희곡 분야 도서 판매가 올해 큰 폭으로 증가한 것으로 집계됐다. 7월 예스24 기준 해당 분야 도서 판매는 전년 동기 대비 47.8% 급증한 것으로 확인됐다.

특별히 '한국 문학'의 존재감이 두드러졌다. 전년 동기 대비 7월 판매 증감율은 '한국 소설'이 83.2%, '한국 시'가 34.3% 상승한 것으로 나타났다. 예스24 관계자는 "지난해 한강 작가의 노벨문학상 수상을 계기로 높아진 한국 문학에 대한 관심이 반영된 것으로 보인다"며 "올해 초부터 성해나, 김애란, 김금희 등 젊은 작가들과 문단의 거장들이 잇따라 신간을 출간한 것도 문학계에 활력을 불어넣은 것 같다"고 분석했다.

7월 종합베스트셀러 10위권 내 '한국 소설' 5권

예스24 7월 종합 베스트셀러 10위권 내 한국 소설 비중은 50%로 확인됐다. 1위는 예스24가 진행한 '2024 한국 문학의 미래가 될 젊은 작가' 투표에서 1위를 차지한 성해나의 '혼모노'가 차지했다. 역주행으로 재주목받는 양귀자의 '모순'은 3위, 8년 만에 선보인 김애란의 단편소설집 '안녕이라 그랬어'는 5위에 올랐다. 김금희의 신작 '첫여름, 완주'는 9위, 한강의 베스트셀러 '소년이 온다'는 10위를 기록했다.

위 다섯 작품은 7월 '소설/시/희곡' 베스트셀러 순위에서도 나란히 1위부터 5위를 차지하며, 한국 문학의 위상을 입증했다. 특히 1위에 오른 '혼모노'는 지난 3월 출간된 이후 4개월 연속(4~7월)판매량이 상승하며, 최근 7주(6월 3주~7월 5주) 연속 종합 1위에 올랐다.

'혼모노'는 성해나 작가의 두 번째 소설집으로, 대중적으로 극찬을 받은 작품이다. 배우 박정민은 "이 소설집은 '몰입'의 파티"라며 "넷플릭스 왜 보냐. 성해나 책 보면 되는데"라는 파격적인 추천사를 남겨 화제를 불러 모은 바 있다.

2위를 차지한 양귀자의 1998년작 '모순'은 최근 3개월 연속 판매량이 증가했고, 특히 7월에는 전월 대비 84.2% 급증했다. 또 최근 5주 연속(6월 3주~7월 3주)으로 종합 10위권 내에 자리하며 꾸준히 사랑받고 있다.

이외에도 김애란과 김금희의 신작 '안녕이라 그랬어'와 '첫여름, 완주' 역시 올여름 각각 5주(6월 3주~7월 3주), 4주(6월 3주~7월 2주) 연속 종합 10위권 내에 자리했다.

시(詩)에 눈 뜬 20대 독자들, 주목받는 '한국 시'

7월 한 달간 여름을 주제로 한 '한국 시'가 주목받았다. 종합 20위권 내 포함된 '한국 시' 작품은▲정의 '마침내 멸망하는 여름'(6위) ▲차정은의 '여름 피치 스파클링'(8위) ▲안희연의 '여름 언덕에서 배운 것'(16위) ▲서덕준 '그대는 나의 여름이 되세요'(18위) 이상 4권으로 파악됐다.





인기 요인으론 '여름'을 떠올리는 시원하고 감각적인 표지가 일조한 것으로 파악된다. 예스24 관계자는 "여름철 특유의 감성과 시원하고 감각적인 표지 디자인으로 '텍스트힙' 트렌드를 이끄는 20대 독자들의 취향을 저격했다"고 분석했다. 사랑과 이별, 청춘 등의 감정을 다룬 해당 시집의 연령별 구매 비중은 20대가 30%의 비중으로 가장 높게 나타났다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr

