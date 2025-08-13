고흥군, 광복절 맞아 16일 녹동항서 '드론·불꽃쇼'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'드론 700대' 독립염원·애국지사 모습 형상화

전남 고흥군(군수 공영민)은 오는 16일 오후 9시 녹동항 바다정원 일원에서 광복 80주년을 기념하는 '드론쇼 및 해상 불꽃쇼'를 성대히 개최한다고 13일 밝혔다.

이번 행사는 자유와 번영을 되찾은 광복의 역사적 의미를 되새기고, 군민과 관광객이 함께 즐길 수 있는 축제의 장을 마련하기 위해 기획했다.

녹동항 드론ㆍ해상 불꽃쇼 포스터.

700대 드론을 활용해 독립을 염원하고 나라를 위해 목숨을 바친 애국지사들의 모습 등을 형상화해 녹동항 바다 위를 수놓으며, 해상 불꽃쇼가 어우러져 고흥의 밤하늘을 더욱 화려하게 물들일 예정이다.

아울러 매주 토요일 오후 8시 녹동항 일원(매월 마지막 주 금요일, 고흥군민광장)에서 지역 아티스트와 초청 공연팀이 출연한 버스킹 공연이 진행되는 등 다양한 장르의 음악과 특색있는 야간 볼거리 제공으로 지역 활성화에 기여하고 있다.





군 관계자는 "광복 80주년이라는 뜻깊은 해를 맞아 군민과 관광객에게 잊지 못할 추억을 선사하겠다"며 "관람객 모두가 나라 사랑하는 마음을 되새기는 시간이 되길 바란다"고 말했다.





호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr

