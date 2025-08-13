산청군, 컨슈머인사이트 국내 여행지 평가 조사 상위권

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

산 계곡·등산·캠핑 야영·농산물

2위·3위·3위·5위 등 전국 Top 5

전국 관광객들이 우수한 관광자원을 가진 경남 산청군의 다양한 볼거리와 먹거리, 즐길 거리를 적극적으로 추천했다.

13일 여행 리서치 전문기관 컨슈머인사이트가 실시한 '2025 여행자·현지인의 국내 여행지 평가 및 추천 조사'에 따르면 산청군의 우수 여행자원이 부문별 상위권에 올랐다.

전국 4만8790명을 대상으로 실시한 이번 조사는 ▲재래시장 ▲지역축제 ▲공원·광장 ▲유명음식점(식사류·디저트류) ▲지역 농·축·수산물 ▲바다·해변 등 여행자원 부문으로 이뤄졌다.

산청군 대원사계곡길.

산청군은 산·계곡 여행자원 부문에서 추천율 2위를 차지했으며 등산 3위, 캠핑·야영 3위, 농산물 5위 등 상당수가 전국 5위권 안에 이름을 올렸다.

또 지역축제가 전국 8위에 이름을 올리며 부문별 여행자원에서 괄목한 추천율을 보였다. 먼저 산·계곡 여행자원은 지리산 둘레길과 대원사계곡을 바탕으로 80.6%의 추천율을 보였다.

이와 함께 지리산 천왕봉~중산리 코스도 3위(등산)를 나타내며 산청군의 천혜의 관광자원이 전국 관광객에게 인증받았다.

그뿐만 아니라 캠핑·야영 여행자원 부문에서 산청 황매산오토캠핑장을 내세우며 코로나19 이전 2019년보다 35단계가 상승하며 3위에 오르는 성과를 냈다.

이는 국립공원 또는 백두대간 줄기에 위치한 고산지대로 여름철 물놀이부터 가을 단풍 산행, 사계절 캠핑까지 가능한 다기능 산악 관광지라는 평가다.

특히 여행자원의 확장성과 지역 균형 발전을 동시에 만족시킬 수 있는 거점으로 잠재력이 엿보인다고 컨슈머인사이트 소비자 동향연구소는 분석했다. 농산물 여행자원 추천율에서 산청군은 2019년보다 60단계나 상승한 5위를 차지했다.

곶감, 한방약초, 차 황 메뚜기 쌀 등 지역 과수 명산지로 이를 활용한 체험형 축제와 직거래장터, 농촌 마을 프로그램이 활성화된 지역으로 지역 특산물 브랜드를 강화하고 지리산 산청곶감축제 등 체험 관광과 마케팅을 연계한 효과가 컸다는 평가를 받고 있다.

이런 성과는 여행자원 추천율 8위(2019년 대비 54단계 상승)를 차지한 지역축제 부문에서도 알 수 있다. 산청한방약초축제 등 산청군 축제는 특산물, 자연·생태, 전통·민속을 핵심 주제로 하고 여기에 다양한 체험 요소를 결합해 지역 고유의 문화와 자연, 특산물을 체험할 수 있는 플랫폼으로 진화했다는 게 컨슈머인사이트 소비자 동향연구소의 설명이다.

무엇보다 소재의 참신성과 연계한 스토리텔링, 기획·운영 능력, 지역 주민의 적극적인 참여가 다수의 추천을 받는데 기여했다는 평이다.





이승화 군수는 "극한 호우로 어려움을 겪고 있는 군민들에게 반가운 소식을 전해줄 수 있어 감사하다"며 "앞으로도 많은 사람이 산청의 다양한 볼거리, 먹거리, 즐길 거리를 더 만끽할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr

