SNS에 돈다발 올리며 "나 영앤리치야"…美 우체국 직원 알고보니

카드·수표 빼돌려 사치생활…끝은 법정행

현금다발 자랑…알고보니 범죄 수익

매그다밋이 자신의 SNS에 현금다발을 들고 자랑하고 있다. 더힐

미국 로스앤젤레스의 한 우정공사(USPS) 직원이 우편물을 훔쳐 사치스러운 생활을 즐기다 결국 법의 심판을 받게 됐다. 그는 훔친 명품과 현금 등을 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 올리며 호화스러운 생활을 과시하기도 했다.

13일(현지시간) 더 힐 등 외신에 따르면 미 법무부는 캘리포니아 카슨에 거주하는 메리 앤 매그다밋(31)이 은행 사기 공모 혐의를 인정했다고 밝혔다. 매그다밋은 캘리포니아 토런스의 USPS 직원으로 근무하며 2022년부터 2025년 7월까지 수표, 신용·직불카드, 개인정보 등이 들어있는 우편물을 빼돌렸다.

그는 훔친 카드를 활성화해 명품을 구매하고 해외 휴양지로 여행을 다녔다. 또 범죄로 얻은 현금다발 등을 자신의 SNS에 게시하며 호화 생활을 과시했다. 일부 카드는 공범에게 판매하고 위조 신분증을 이용해 훔친 수표를 현금화하도록 다른 사람들을 조직하기도 했다.

수사당국은 지난해 12월 매그다밋의 자택을 수색해 130장이 넘는 도난 카드와 16장의 미국 재무부 수표, 확장 탄창이 장착된 일련번호 없는 유령총을 발견했다. 이 외에도 명품과 해외여행 관련 자료 등 범행 증거를 다수 찾아냈다.





연방 수사관들은 매그다밋이 자택 수색 이후에도 도난 카드를 계속 사용했다고 밝혔다. 그는 지난 7월 1일 체포됐으며, 같은 날 추가 수색에서도 더 많은 도난 카드가 압수됐다. 매그다밋은 유죄를 인정하며 롤렉스 시계 등 명품을 몰수하는 데 동의한 것으로 전해졌다.





박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr

