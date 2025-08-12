찬탄파 "尹 절연" 반탄파 "李 탄핵"…부산서도 두쪽난 국민의힘

전당대회 부산·울산·경남 합동연설회

전한길 없었는데 "배신자" 야유 쏟아져

국민의힘 대표 선거에 출마한 찬탄(탄핵 찬성)파 조경태·안철수 의원은 12일 2차 합동연설회에서 윤석열 전 대통령과의 절연과 인적 쇄신 의지를 역설했다. 반탄(탄핵 반대)파 김문수 전 고용노동부 장관·장동혁 의원은 윤석열 전 대통령에 대한 언급을 피하고 정부·여당을 비판하는 데 주력했다.

찬탄 주자인 조 의원은 이날 부산 해운대구 벡스코에서 열린 제6차 전당대회 부산·울산·경남 합동연설회에서 윤 전 대통령을 '배신자'로 칭하며 극단 세력과 절연할 것을 역설했다. 그는 "국민과 국민의힘 당원을 배신한 사람은 윤 전 대통령"이라며 "보수정당은 헌법의 가치와 법치를 지키는 정통보수다. 이를 파괴한 윤 전 대통령과 반드시 절연해야 한다"고 목소리를 높였다.

이어 "정권을 더불어민주당에 갖다바친 것은 불법 비상계엄을 한 윤 전 대통령"이라며 "국민과 우리 당을 배신한 배신자는 윤 전 대통령"이라고 재차 강조했다. 또 "아직까지 탄핵을 반대하고 부정 선거와 윤어게인을 주장하는 사람들은 반드시 몰아내야 한다"며 "해당행위를 하는 훼방꾼들을 몰아내지 않고서 국민의힘에 미래는 없다"고 주장했다.

인적 쇄신을 통한 합리적 중도보수를 강조하기도 했다. 조 의원은 "정권을 잡기 위해서는 합리적 중도로 가야 한다"며 "국민 눈높이에 맞는 가장 강력한 인적 쇄신을 해내겠다"고 다짐했다. 조 의원이 정견 발표를 하는 동안 객석에서는 환호와 야유가 동시에 쏟아졌다. 윤 전 대통령을 '배신자'라고 말하자 곳곳에서 욕설이 터져 나오기도 했다.

장 의원은 '이재명 정권을 끌어내릴 후보'를 자처하며 선명성을 앞세웠다. 그는 "정치 특검은 망나니 칼춤을 추고 있고, 정청래 민주당 대표는 내란 세력 척결을 운운하며 정당 해산을 입에 달고 있다"며 "정작 해산돼야 할 정당은 끊임없이 반헌법적 의회 폭거를 일삼고 있는 민주당"이라고 쏘아붙였다.

또 민주당을 향해 "지금 이 시간에도 헌법을 무시한 채 사법부를 장악하고 검찰을 해체하기 위한 법들을 마구 찍어내고 있다"며 "법의 지배를 가장한 '계엄'"이라고 일갈했다. 그러면서 "이재명 대통령을 다시 재판정에 세우고 준엄한 법의 심판을 받게 해야 한다" 지지를 호소했다.

안 의원은 "과거의 굴레를 끊고 새로운 선택을 해야 한다"며 재차 혁신 의지를 밝혔다. 그는 "죄송하다. 저희는 정권을 잃었다"며 "이재명 민주당에게 대통령을 헌납했다"고 고개를 숙였다. 이어 "지금 국민의힘에서 목소리를 키우고 있는 사람들을 보시라. 계엄에 찬성하고 윤어게인을 신봉하는 한 줌의 극단세력에 빌붙어 구차하게 표를 구걸하고 있다"고 일갈했다.

지난 1차 합동연설회에서 소란을 일으킨 전한길씨에 대해선 "한 마리의 미꾸라지가 난동을 부렸다"며 "국민의힘 지도부를 모욕하고 전당대회 후보자들을 멸시하고, 당원에게 치욕을 줬다"고 직격했다. 이어 "그런데도 이 거짓 약장수를 끼고도는 사람들이 있다"며 "그들은 말로는 똘똘 뭉치자고 하면서 극단적인 선동가들 앞에서 굽실대고 있다"고 꼬집었다.

마지막으로 연단에 오른 김 전 장관은 당원들에게 큰절하며 자신이 이재명 정부에 맞서 싸울 적임자라고 주장했다. 그는 "범죄자 이재명은 재판 5개를 하나도 받지 않고 있다"며 "당 대표가 되면 '이재명 재판 계속 촉구' 국민 서명운동을 시작하겠다"고 밝혔다. 이어 이 대통령을 향해 "입법·행정·사법까지 삼권을 완전히 틀어쥐었다"며 "정치 특검 3개를 만들어 윤 전 대통령을 구속하고, 구치소에서 인권 탄압까지 하고 있다"고 비판했다.

김 전 장관은 당 대표가 되면 올해 연말까지 지난 대통령 선거에서 받았던 41% 이상의 지지를 국민의힘이 다시 얻도록 확실하게 책임지겠다"고 약속했다. 또 "우리가 더 분열하면 개헌 저지선인 100석이 무너지고 이 대통령은 장기 집권을 위한 개헌을 할 것"이라며 "이재명 독재를 반대하는 모든 국민과 손잡고 막아야 한다"고 호소했다.

대구·경북 합동연설회를 방해했다는 이유로 전당대회 행사 출입 금지 조치를 받은 전한길씨는 이날 당초 예고했던 것과 달리 합동연설회 현장이 아닌 부산 남구 유엔기념공원에서 유튜브 라이브 방송을 진행했다. 그는 지난 1차 합동연설회 때 지급받은 언론 비표를 착용한 채 "당 지도부의 전당대회 출입 금지 결정을 대승적으로 수용하겠다"며 "오는 14일 당 윤리위원회 심사에도 출석해 입장을 소명하겠다"고 말했다.





국민의힘은 13일 충청·호남, 14일 수도권·강원·제주 합동연설회를 이어간다. 당 대표 후보 방송토론회는 오는 17일과 19일 진행한다. 본경선은 20~21일 책임당원 투표 80%, 여론조사 20% 비율로 실시한다. 최종 결과는 오는 22일 충북 청주 오스코 전당대회에서 발표한다. 과반 득표자가 없으면 오는 24~25일 이틀 동안 1, 2위가 결선 투표를 치른다.





