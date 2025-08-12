인천공항 "면세점 임대료 조정 불가…신규사업자 정할 것"

28일 2차 조정기일 불참

"면세점 적자는 과한 낙찰가 때문"

인천국제공항공사가 신라·신세계면세점과 면세점 임대료를 낮추기 위한 조정에 불참키로 했다. 조정이 무산되고 두 면세점이 철수를 결정한다면 공사는 반년 안에 신규 사업자 선정을 마친다는 방침이다.

연합뉴스

김창규 인천공항공사 운영본부장은 12일 기자들과 만나 "1차 조정에서 임대료 조정안 미수용 의사를 밝혔고 오는 28일 2차 조정기일에 불참할 예정이다"며 이같이 말했다.

공사는 현 임대료는 신라·신세계면세점이 직접 제시한 금액인 만큼 면세점 업계가 경영상 책임을 져야 한다는 입장이다. 김 본부장은 "2023년 입찰 당시 코로나19 팬데믹(사회적 대유행)으로 향후 면세점 업황 회복이 불투명한 상황이라 공사는 입찰기준가를 2019년의 60% 수준으로 낮췄다"며 "적절한 가격을 제시했음에도 높은 투찰가로 사업권을 확보한 것"이라고 했다. 실제 공사가 2019년 면세점으로부터 받은 임대료는 1조600억원인 반면 지난해는 절반 수준인 6700억원에 그쳤다.

업계에서는 두 면세점이 과도하게 높은 투찰가를 써냈다는 점을 들어 낙찰 직후부터 '승자의 저주'를 우려했다. 신라면세점은 입찰기준가보다 161% 높은 8987원의 객당임대료를 써냈고, 신세계면세점은 168% 높은 9020원으로 입찰해 10년간 운영권을 따냈다. 다른 사업자들은 입찰기준가 대비 100~130% 수준으로 투찰했다. 이에 신라·신세계면세점은 임대료가 매출의 40%에 이를 것이고 10년간 7000억원이 넘는 손해를 볼 것이라는 관측이 나왔다.

연합뉴스

아울러 공사는 시장환경 변화에 따른 임대료 조정은 계약상 불가능하다는 입장을 분명히 했다. 당시 공사와 면세점 업계가 맺은 임대차계약서를 보면 공항 운영환경 변화에 따른 매장 이전·축소·확장·신설·폐지 등의 경우만 임대료 조정이 가능하다. 중국인 관광객 감소나 소비자 구매패턴 변화 같은 사유는 임대료 조정사유로 언급되지 않았다. 공사가 법률자문을 맡긴 법무법인 율촌과 화우도 '임대료 감액 요건이 미충족돼 조정안을 수용하지 않는 것이 타당하다'는 결론을 내렸다.

김 본부장은 "이런 상황에서 임대료를 감면하면 배임이 될 뿐 아니라 경우에 따라서 특정경제범죄법 위반 소지가 있다"며 "비교적 합리적 낙찰가로 들어온 업체들은 흑자를 내고 있어 형평성 문제가 있고, 과거 입찰에서 탈락한 업체들에 대한 공정성도 훼손된다"고 했다. 그러면서 "앞으로 공공입찰 때마다 달성하지 못할 조건으로 투찰해 사업권을 확보한 다음 조정해 달라는 요구가 빗발칠 것"이라고 했다.

신라·신세계면세점이 조정 결렬 이후 철수를 결정하면 각각 1900억원의 위약금을 돌려받지 못한다. 또한 철수 의사를 밝힌 날로부터 6개월간 의무적으로 영업을 이어가야 한다. 공사는 이 6개월간 신규 사업자 공고부터 선정까지 마치겠다는 방침이다. 두 면세점은 추후 입찰공고에 재입찰할 때도 페널티를 받을 수 있다. 공사는 입찰공고를 낸 날로부터 직전 1년간의 입점업체 사업수행 신뢰도를 점수로 매겨 정성평가(5점)로 반영한다.





앞서 신라면세점과 신세계면세점은 지난 4월 인천공항 제1·2터미널 내 화장품·향수·주류·담배 매장의 임대료를 40% 인하해 달라고 요청했으나 공사가 이를 거절하면서 법원에 조정을 신청한 바 있다. 공사는 지난 6월30일 열린 첫 조정기일에 출석해 임대료 조정안 미수용 의사를 표명했다.





전영주 기자 ange@asiae.co.kr

