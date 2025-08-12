부천시 "소비쿠폰, 골목상권 활력 기여"…지역화폐 매출액 152%↑

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

민생회복 소비쿠폰이 경기 부천 시민의 소비 여력 회복과 소비심리 진작에 실질적으로 기여한 것으로 나타났다.

12일 부천시에 따르면 소비쿠폰 지급 전 2주(7월 7~20일)와 지급 후 2주(7월 21일~8월 3일)의 매출액을 비교한 결과, 지역화폐인 '부천페이'는 152.6%, 신용카드는 9.8% 증가했다. 이는 해당 기간의 신용카드와 부천페이 매출액을 카드사와 지역화폐 발행처로부터 받아 분석한 결과다.

업종별로는 마트·식료품과 대중음식점에서 두 결제 수단 모두 큰 폭의 증가세를 보였으며, 외식과 생활 밀착 업종의 소비 비중이 높은 것으로 나타났다.

부천페이는 의류·잡화 업종이 537.5%로 가장 높은 증가율을 보였다. 이어 마트·식료품 318.9%, 편의점 192.8%, 대중음식점 139.9%, 병원·약국 120.5% 순으로 증가했다.

신용·체크카드는 의류·잡화가 37.1%로 가장 높았으며 마트·식료품 30.3%, 학원 25.2% 순으로 증가해 전반적인 소비 확대로 이어졌다.

부천에서는 지난 8일 오전 9시 기준으로 지급 대상 76만5974명 중 73만1933명이 소비쿠폰 발급을 마쳤다. 또 지급금액 1184억원 가운데 566억원(47.8%)이 아직 사용되지 않아 향후 추가 소비 파급효과가 클 것으로 시는 예상했다.





조용익 부천시장은 "민생회복 소비쿠폰이 지역 소상공인의 매출 증대에 뚜렷한 효과를 보인다"며 "일시적인 매출 증가에 그치지 않고, 시민의 소비심리를 회복시켜 지역상권 중심의 건강한 소비 구조를 정착시키는 전환점이 되도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





