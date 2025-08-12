신한카드, 지역경제 활성화 '국내여행 썸머페스타' 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국내여행 지원금 및 최대 7% 할인 제공

국내서 15만원 이상 쓰면 최대 15만원 캐시백

울릉도, 제천 등 인구감소지역 여행객 대상

신한카드는 민생회복 소비쿠폰 지급에 따른 소비 증진 효과를 지방 전역으로 확산하기 위해 국내여행 지원금 및 최대 7% 할인 혜택을 제공하는 '2025 국내여행 썸머 페스타'를 개최한다고 12일 밝혔다.

신한카드는 내수 진작을 위해 국내여행 지원금 및 최대 7% 할인 혜택을 제공하는 '2025 국내여행 썸머 페스타'를 개최한다. 신한카드

AD

신한카드는 이벤트 기획 과정에서 소비를 촉진하고 지역 경제를 활성화하는데 주안점을 뒀다. 행정안전부가 선정한 인구감소지역을 중심으로 국내여행 특전을 마련하는 한편 신한카드 고객 누구나 이벤트 참여가 가능하도록 했다.

신한카드는 다음 달 6일까지 이벤트에 응모하고 국내에서 15만원 이상 이용한 고객을 대상으로 바캉스 지원금 15만원(100명), 1만 5000원(1000명), 1500원(1만명)을 추첨을 통해 제공한다. 국내 온·오프라인 가맹점에서 이용한 신한카드 고객이 대상이다.

인구감소지역으로의 국내여행을 앞둔 고객들을 위한 최대 7% 단독 할인 혜택도 마련했다. 전월 실적 이용조건 없이 적용되며, 신한카드 결제시 할인 및 추가 혜택이 제공된다.

제천 여행객들은 신한카드가 마련한 단독 힐링 패키지를 이용할 수 있다. 족욕 체험, 국립제천치유의숲 숲테라피 등 일정을 6% 할인 혜택으로 즐길 수 있어 부담 없는 당일치기 여행이 가능하다.

울릉도, 독도를 여행하는 프라이빗 단독투어도 고려해볼 만하다. 전용 차량, 전담 기사와 함께하는 최대 4인 소규모 투어를 7% 할인해준다. 이외에도 평창, 영암을 포함한 인구감소지역 국내여행 상품을 신한카드 단독 할인 혜택으로 즐길 수 있다.





AD

신한카드 관계자는 "내수 진작 및 인구감소지역 관광 독려를 위한 이벤트를 마련했다"며 "앞으로도 상생소비 활성화를 위한 이벤트를 확대 운영하겠다"고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>