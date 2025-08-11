정부서울청사에 조각난 태극기가… 4등분 한 이유는?

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

광복 80주년 기념 초대형 태극기

가로 52ｍ×세로 34ｍ…조각 붙여 작업

"어? 태극기가 찢어졌나?", "제대로 걸린 거 맞아?"

제80주년 광복절을 나흘 앞둔 11일 오전 서울 광화문 정부서울청사에서는 건물 전면에 초대형 태극기를 거는 작업이 장시간 진행됐다.

11일 정부부처 등에 따르면 이날 정부서울청사 건물 전면에 걸린 태극기 크기는 가로 52ｍ, 세로 34ｍ다. 이는 총 20층인 정부서울청사의 10개 층을 뒤덮을 정도로 초대형이다. 크기가 워낙 크다 보니 태극기는 세로로 4등분 해 만들어졌다. 통으로 제작할 경우 무게가 많이 나가 건물에 거는 작업을 하는 이들의 안전을 위협할 수 있기 때문이다.

광복절을 나흘 앞둔 11일 정부서울청사 외벽에 초대형 태극기가 걸려 있다. 연합뉴스

AD

조각난 태극기를 가지고 작업을 하다 보니 이를 지켜본 이들이 오해하는 해프닝도 벌어졌다. 완성되기 전 내걸린 태극기를 본 시민들은 "태극기가 찢어진 것 같다", "접힌 채 걸린 것 아니냐" 등 지적을 하기도 했다.

11일 정부서울청사 외벽 대형 태극기 게양 작업 중 조각난 태극기가 걸려 있는 모습. 연합뉴스

이날 작업은 한나절 동안 계속됐다. 작업자 3~4명은 이른 오전부터 청사 건물 옥상에서 태극기 천을 내려 거는 작업을 시작했는데, 4개로 나눠진 태극기는 오전이 다 지나고 나서야 제대로 된 모습을 드러냈다. 행정안전부 관계자는 "통천으로 대형 태극기를 제작할 경우 무게가 너무 무거워지는 탓에 작업자들의 안전을 위협할 가능성이 높다"며 "대형 걸개는 대부분 여러 조각으로 나눠 만든 뒤 이를 붙여가는 방식으로 작업을 하는 경우가 많다"고 설명했다.





AD

행안부는 올해 광복절 80주년을 맞아 서울 광화문 등 시내 중심에 있는 건물 9곳 외벽에 대형 태극기 8종을 거는 작업을 진행 중이다. 이러한 작업의 의미는 지난 역사를 통해 변천해온 태극기의 모습을 시민과 함께 공유하며 광복의 의미를 되새기자는 것이다.





김현정 기자 khj27@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>