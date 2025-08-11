조국 사면에 '들썩'…내년 호남서 민주당·혁신당 '격돌'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

광주·전남 전 지역구 후보 낼 계획

득표율 우세 지역서 세력 확장

이재명 대통령이 11일 조국혁신당 조국 전 대표를 광복절 특별사면·복권 대상에 포함시키면서 내년 지방선거를 앞둔 광주·전남 정치 지형이 출렁이고 있다.

조국 조국혁신당 전 대표. 김현민 기자

조 전 대표는 자녀 입시 비리 혐의로 지난해 12월 수감된 지 8개월 만에 잔여 집행 면제와 복권이 확정됐다. 혁신당은 '당의 상징'인 조 전 대표의 복귀로 법률적·정치적 제약이 사라져 내년 지방선거에서 민주당과의 경쟁에 나설 동력을 확보했다고 보고 있다.

조국혁신당은 지난해 총선에서 광주 47.72%, 전남 43.97%의 비례대표 득표율로 민주당 위성정당인 더불어민주연합(광주 36.26%, 전남 39.88%)을 앞섰다. 담양군수 재선거에서는 정철원 후보가 민주당 후보를 약 900표 차로 누르고 당선돼 첫 기초자치단체장을 배출했다.

비례대표 선거에만 집중했던 조국혁신당은 내년 지방선거에서 광주·전남 전 지역구에 후보를 낼 계획이다. 민주당 경선에서 배제된 인사들이 혁신당 공천을 받아 출마할 가능성도 거론된다. 일부 기초단체장 예비후보들은 이미 혁신당에 입당해 지방선거를 준비 중이다.

지역 정치권에서는 민주당 독점 구도가 깨지면서 광역·기초단체장 선거는 물론 광역·기초의원 선거에서도 양당 간 정면 대결이 예상된다고 본다. 지난 총선에서 등장한 '지민비조'(지역구 민주당, 비례 조국혁신당) 구호가 재등장할 가능성도 있다.





서왕진 조국혁신당 광주시당위원장은 "긴 겨울이 지나 봄이 왔다. 만고풍상을 견딘 조국 전 대표가 돌아왔다. 내란을 막고 탄핵과 대선 승리를 이끈 국민 덕분"이라고 말했다. 이어 "검찰권 오남용 피해자 명예 회복을 위해 결단한 이재명 대통령에게 경의를 표한다. 이제 '조국혁신당 2.0 시대'를 열겠다. 더 깊이, 더 넓게, 더 단단하게 나아가겠다"고 강조했다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr

