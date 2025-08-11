양산시 꿈펼침 대학입시컨설팅 2차… 수험생 ‘니즈’ 충족

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경남 양산시는 지난 9일 양산비즈니스센터에서 2025학년도 대학입시를 준비하는 학생과 학부모 약 300여명을 대상으로 꿈펼침 대학입시컨설팅 2차를 성황리에 마쳤다.

양산시 꿈펼침 대학입시컨설팅 2차. 양산시 제공

이번 2차 컨설팅은 1차에 이어 경남도 대학진학전문위원단 소속 현직 교사들이 1:1 맞춤형 상담을 제공하며, 학생 개개인의 강점과 약점을 꼼꼼히 분석해 최신 입시 경향을 반영한 실질적인 입시 전략을 제시했다.

행사 후 진행된 설문조사에서 참가자의 95% 이상이 높은 만족도를 나타냈다. 참가자들은 "상담 교사들이 전문적인 시각으로 꼼꼼히 분석하고 진심을 담아 설명해줘 큰 도움이 됐다"며 "전문성 있는 상담 덕분에 자녀의 입시 준비 방향을 명확히 할 수 있어 만족스럽다"고 전했다.

또 참가자 컨설팅 횟수 확대를 희망하며 이번 사업에 대한 높은 관심가 수요가 지속되고 있음을 보여줬다.





양산시 관계자는 "수험생과 학부모 여러분의 열정적인 참여 덕분에 이번 컨설팅이 더욱 의미 있는 시간이 됐다"며 "이번 상담이 학생들이 자신의 강점에 맞는 진학 전략을 구체화하고, 입시에 대한 자신감을 갖는 데 도움이 되었기를 바란다"라며 "남은 수험 기간 모든 수험생이 원하는 진로를 향해 한 걸음 더 나아가길 진심으로 응원한다"고 말했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

