광주 도심 백화점 폭탄 협박…허위 신고로 확인

신세계·롯데백화점 수색 후 정상 영업 재개

서울 본점 협박 소동 이어 6일 만에 또 발생

11일 오전 광주 도심 백화점에 폭발물을 설치했다는 협박 신고가 접수됐으나 허위로 확인됐다.

11일 광주 서구 한 백화점에서 경찰특공대 탐지견이 폭발물 탐색을 하고 있다. 경찰에 따르면 이날 오전 9시 30분께 '서구 롯데백화점'에 폭탄을 설치하겠다는 신고가 접수돼 동구에 위치한 롯데백화점과 서구 신세계백화점에 경찰특공대를 투입했다. 연합뉴스

광주경찰 등에 따르면 이날 오전 9시 30분께 "광주 서구 롯데백화점을 폭파하겠다"는 내용의 신고가 접수됐다. 구체적인 폭파 시점은 명시되지 않았다.

경찰은 특공대와 폭발물처리반을 롯데백화점 광주점(동구)과 신세계백화점 광주점(서구)에 투입해 오전 9시 40분부터 출입을 통제하고 수색을 진행했다. 수색 당시 두 백화점은 개점 전이어서 고객은 없었으며 직원들만 대피했다. 관할 구청인 동구청과 서구청 관계자들도 현장에 나와 수색 상황을 점검했다.

신세계백화점 광주점은 오전 11시 46분 수색을 마치고 통상 개점 시간보다 1시간 20분 늦게 영업을 시작했다. 롯데백화점 광주점도 정오 16분에 정상 개장했다.





앞서 지난 5일에도 서울 신세계백화점 본점에 폭발물 설치 협박 글이 올라와 4,000여명이 대피하는 소동이 있었다. 해당 글을 게시한 중학생은 제주에서 붙잡혀 현재 조사를 받고 있다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr

