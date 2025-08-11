민주당, 조강특위·선거기획단 가동…내년 지방선거 준비

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

이춘석 지역구는 '사고 지구당'

더불어민주당이 조직강화특별위원회(조강특위)와 당원자격심사위원회, 지방선거기획단을 동시에 가동하며 내년 6·3 전국동시지방선거 준비에 뛰어들었다.

정청래 더불어민주당 대표(사진 가운데). 연합뉴스

권향엽 민주당 대변인은 11일 비공개 최고위원회의를 마친 뒤 이 같은 안건을 당무위원회에 부의한다고 밝혔다.

권 대변인에 따르면 이날 비공개로 진행된 최고위 회의에서는 조강특위, 당원자격심사위를 구성하고 내년 지방선거기획단을 설치하는 안을 의결했다. 선거기획단장은 조승래 사무총장이 맡았다.

민주당은 '평당원 출신 최고위원 선출 준비단'도 발족했다. 단장은 장경태 의원, 부단장은 이해식·문정복 의원이 맡는다.





한편 보좌관 명의로 주식을 차명거래하고 미공개 정보를 활용해 주식을 거래한 의혹으로 제명된 이춘석 의원의 지역구인 전북 익산갑은 '사고 지구당'으로 결정했다. 이 의원의 제명으로 공석이 된 지역위원장 직무 권한대행의 경우 인선을 추후 발표할 방침이다.





문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr

