‘두 최고의 만남’ 도펠헤르츠, FC 바이에른 뮌헨과 인터내셔널 파트너십 체결

- 최고의 경기력·끊임없는 혁신, 도펠헤르츠와 FC 바이에르 뮌헨의 가치가 만나다

- 60개국 진출 도펠헤르츠, FC 바이에르 뮌헨과 함께 아시아, 중동, 아프리카 공략 가속

유럽 1위 비타민·미네랄·강장제 브랜드 도펠헤르츠(Doppelherz)가 독일 분데스리가 최다 우승 구단 FC 바이에른 뮌헨(FC Bayern Munchen)과 인터네셔널 파트너십을 체결했다고 11일 밝혔다. 이번 협약은 2027년까지 유럽(독일·오스트리아·스위스 제외), 중동, 아프리카, 아시아 전역을 대상으로 진행된다.

FC 바이에른 뮌헨은 최고 수준의 경기력과 끊임없는 자기혁신으로 독일 프로 스포츠계에서 독보적 위상을 이어가고 있다. 도펠헤르츠는 크바이저 파마(Queisser Pharma)의 대표 브랜드로, 100년 넘게 축적한 영양 과학을 바탕으로 건강기능식품, 의약품, 의료기기, 화장품을 통해 전 세계 소비자들의 건강하고 균형 잡힌 삶을 지원해왔다.

끊임없이 최고를 향해 나아가는 강인한 멘탈리티와 자기 혁신의 아이콘으로 자리한 FC 바이에른 뮌헨의 상징성은 이번 파트너십 체결의 핵심 배경이다. 도펠헤르츠 역시 지난 100년간 타협 없는 자세로 최고의 품질을 추구하며, 제품과 포트폴리오를 끊임없이 개선해 독일을 비롯한 전 세계인의 건강을 책임져 왔다. 특히 최고 수준의 영양이야말로 스포츠 퍼포먼스의 핵심이라는 믿음이 FC 바이에른 뮌헨과 도펠헤르츠의 파트너십으로 이어졌다.

FC 바이에른 미하엘 디더리히 (Michael Diederich, Executive Vice Chairman of FC Bayern)는 이번 협업에 대해 "스포츠는 건강하고 균형 잡힌, 풍부한 영양 섭취와 떼려야 뗄 수 없는 관계다. 이런 점에서 FC 바이에른과 도펠헤르츠의 파트너십에 대해 매우 기쁘게 생각한다. 경기장에서든 일상에서든, 지속 가능한 퍼포먼스가 결정적인 차이를 만든다. 선수들 역시 일반인과 마찬가지로, 몸에 꼭 필요한 영양소를 충분히 섭취할 때 비로소 최고의 컨디션을 발휘할 수 있다."라며 큰 만족감을 표했다.

크바이저 파마 팀 시몬센 (Tim Simonsen, Global Head of Marketing of Queisser Pharma)은 "FC 바이에른 뮌헨은 최고를 향한 끊임없는 노력과 실행, 지속적인 개선으로 독보적인 성과를 이뤄왔다"며 "100년이 넘도록 타협 없이 최고의 품질을 고집해온 우리 도펠헤르츠에게 뮌헨과의 파트너십은 매우 자연스러운 선택이었다"고 밝혔다.

크바이저 파마 에리히 노비스 (Queisser Pharma Executive Manager Erich Nobis)는 "도펠헤르츠는 이미 60개국 이상에서 소비자들의 신뢰를 받고 있다"며 "아시아, 중동, 아프리카 시장에서 빠르게 성장하는 FC 바이에른 뮌헨의 높은 인지도를 바탕으로 글로벌 시너지를 만들어갈 것"이라고 말했다.

한편, 도펠헤르츠의 모기업인 크바이저 파마는 플렌스부르크에 본사를 두고 전 세계 800명 이상의 직원을 고용하며, 글로벌 시장에서 헬스케어 제품을 생산·유통해 왔다. 대표 브랜드로는 도펠헤르츠와 프로테픽스가 있으며, 2025년까지 9회에 걸쳐 독일 중견기업 최우수 고용주로 선정됐다. 또한 조직의 다양성과 포용성을 평가하는 공식 인증인 TOTAL E-QUALITY 인증을 6회 획득하며 책임 있는 경영을 실천하고 있다. 크바이저 파마는 2013년부터 '우리 지역의 아이들' 이니셔티브를 통해 독일 북부 아동 프로젝트를 꾸준히 지원하는 등 지역사회 기여에도 앞장서고 있다.





한편, 국내에서는 엘비아브노바가 국내 유일 도펠헤르츠 공식 수입을, 그리고 엘비헬스케어에서 공식 유통을 진행하고 있으며, 쿠팡, 네이버, 컬리 등 온라인 구매처에서 구매가 가능하다.





