전한길에 휘둘리는 野전대…與지도부 "해산 마땅"

국힘 윤리위 징계안 논의 착수

전대 추가 충돌 막기 위해 대응

국민의힘 전당대회가 초반부터 한국사 강사 출신 보수 유튜버 전한길씨를 둘러싼 논란의 늪에 빠져들고 있다. 당 윤리위원회는 징계 절차에 착수했지만, 반탄(탄핵 반대) 당권주자의 엄호 속에 후폭풍이 계속되고 있다.

11일 오전 국민의힘 중앙윤리위원회는 징계안 논의에 착수했다. 당 선거관리위원회 역시 이날 회의를 열고 전당대회 충돌을 막기 위한 대응책을 논의했다.

윤리위가 집중 논의한 것은 전씨가 지난 8일 대구·경북 지역 당 대표·최고위원 후보자 합동 연설회에서 벌인 난동 사태다. 그는 찬탄(탄핵 찬성)파 후보 연설 때 '배신자'라고 소리치거나 의자 위에 올라 항의했다. 찬탄 후보 지지자들이 전씨를 향해 물병을 던지며 몸싸움이 벌어지기도 했다.

윤리위는 오는 12일부터 지방 순회 합동연설회가 이어지는 만큼 빠른 수습을 위해 전씨에 관한 징계 등을 논의할 것으로 보인다. 송언석 국민의힘 비상대책위원장 겸 원내대표는 이날 "전당대회에서 당의 명예를 실추시키고 분열과 갈등을 조장하는 행위는 결코 용납될 수 없다"고 말했다.

윤리위가 전씨 사태를 해당(害黨) 행위로 판단할 경우 ▲제명 ▲탈당 권유 ▲당원권 정지 ▲경고 중 징계 수위를 의결할 수 있다. 지도부는 윤리위 결정과 무관하게 전씨의 전당대회 출입을 엄격하게 금지한다는 방침이다.

다만 징계 결정으로 논란이 가라앉을지는 미지수다. 당 대표 후보자 토론회에서 극우 논란 불씨가 커지는 가운데 반탄(탄핵 반대) 후보들은 감싸기를 이어가고 있다. 김문수 전 고용노동부 장관은 10일 당 대표 후보 TV토론 직후 "징계가 능사가 아니다"라고 전씨를 옹호했다. 장동혁 의원도 "전한길 한 사람을 악마화하려는 시도에 동의하기 어렵다"고 말했다.





여당에서도 비판 목소리가 나왔다. 더불어민주당이 내란 종식을 캐치프레이즈로 삼고 개혁 동력을 높이는 것과 무관하지 않다. 정청래 민주당 대표는 이날 "(국민의힘은) 이 순간까지도 내란수괴 보유 정당"이라면서 전당대회를 둘러싼 국민의힘 상황을 비판했다.





최유리 기자 yrchoi@asiae.co.kr

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr

장보경 기자 jbg@asiae.co.kr

