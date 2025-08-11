"5성급 호텔 타월, 집에서 쓴다"…런드리고, '호텔타월 홈서비스' 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

신청·배송·반납까지 원스톱 제공

모바일 세탁 플랫폼 '런드리고' 운영사 의식주컴퍼니는 5성급 호텔 타월을 집으로 배송해주는 '호텔타월 홈서비스'를 출시하며 프리미엄 라이프스타일 시장 공략에 나선다고 11일 밝혔다.

호텔타월 홈서비스는 비대면 모바일 세탁과 호텔 세탁 분야에서의 노하우를 집약한 런드리고의 프리미엄 서비스다. 런드리고는 타월을 시작으로 침대 시트, 사계절 구스 이불, 가운 등 호텔급 제품을 홈서비스로 확대할 계획이다.

런드리고, '호텔타월 홈서비스' 안내 이미지. 의식주컴퍼니

고객은 타월을 별도로 구매할 필요 없이 런드리고 앱에서 신청하면, 호텔세탁 전용 팩토리에서 5성급 호텔 품질 기준으로 세탁된 타월을 배송받을 수 있으며 사용 후 반납하면 된다. 기본 패키지는 데일리 타월과 콤팩트 바스 타월 각 7장씩 총 14장으로 구성되며 필요에 따라 수량 선택도 가능하다.

오는 14일 서비스 출시를 기념해 런드리고는 구독 고객을 대상으로 1만3500원 상당의 호텔 타월 패키지를 7600원에 제공하는 특별 프로모션을 운영한다. 선착순 2000명에게는 '세타필 하이드레이팅 포밍 크림 클렌저'를 사은품으로 증정할 예정이다.





의식주컴퍼니 관계자는 "앞으로도 런드리고는 라이프스타일에 실질적인 가치를 더하는 혁신 서비스를 지속 선보일 것"이라고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr

