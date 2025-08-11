'AI 열풍'에 신흥 부자 쏟아져…창업자 줄줄이 억만장자

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

샌프란시스코 억만장자, 뉴욕보다 많아

인공지능(AI) 산업의 급성장으로 막대한 자금을 끌어모은 AI 스타트업에서 새로운 억만장자가 속속 등장하고 있다.

10일(현지시간) 미 경제매체 CNBC는 현재 기업가치가 10억달러를 넘는 비상장 스타트업을 의미하는 '유니콘 기업'이 AI 산업에서 498개이며, 이들 기업의 총가치는 2조7000억달러에 달한다고 시장조사업체 CB인사이트를 인용해 보도했다.

특히 AI 유니콘 기업 100개는 2023년 이후에 설립됐으며 기업가치가 1억달러를 넘는 스타트업은 1300개가 넘는다. 엔비디아, 메타, 마이크로소프트 등 증시에 상장된 AI 관련 기업의 주가가 급등하면서 AI 스타트업의 가치도 함께 치솟고 있으며, 이에 따라 새로운 세대의 억만장자가 부상하고 있다고 CNBC는 설명했다.

앞서 블룸버그통신은 기업가치 상위 1~4위 비상장 AI 기업에서 최소 15명의 억만장자가 탄생한 것으로 지난 3월 추산한 바 있다. 최근 주목받은 AI 스타트업 중에는 오픈AI 출신인 미라 무라티가 지난 2월 설립한 '싱킹 머신 랩'이 있는데 이 회사의 가치는 120억달러에 달한다.

또 AI 모델 '클로드'로 잘 알려진 스타트업 앤스로픽의 현재 기업가치는 지난 3월의 3배에 육박하는 1700억달러로 늘었다. 이에 따라 이 회사 최고경영자(CEO)인 다리오 아모데이와 다른 6명의 창업자는 억만장자가 됐을 가능성이 크다.

AI 코딩 툴 '커서(Cursor)'를 개발한 애니스피어의 기업가치도 180억~200억달러로 추산되면서 이 회사의 CEO 마이클 트루엘도 억만장자 반열에 올랐을 것으로 보인다.





AI 스타트업의 부흥은 샌프란시스코에 집중됐다. 이곳의 억만장자는 82명으로 뉴욕(66명)을 웃돈다. 특히 샌프란시스코만 연안 '베이 지역'의 백만장자 수는 지난 10년간 두 배로 증가해 같은 기간 뉴욕의 증가율(45%)을 앞질렀다. 또 실리콘밸리 기업들은 지난해 350억달러가 넘는 벤처 자금을 조달한 것으로 나타났다.





이승형 기자 trust@asiae.co.kr

