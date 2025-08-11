한미연합연습 앞두고…北국방 "계선 넘는 도발에 주권적 권리 행사"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한미 일정 조정은 언급 없어

북한이 오는 18일부터 진행될 한미 연합연습 '을지 자유의 방패(UFS·Ulchi Freedom Shield)'를 앞두고 "계선을 넘어서는 그 어떤 도발 행위에 대해서도 자위권 차원의 주권적 권리를 엄격히 행사할 것"이라며 반발했다. 한미가 UFS 중 야외기동훈련(FTX) 일부를 9월로 연기하는 등 일정 조정에 나선 상황에서다.

11일 조선중앙통신에 따르면 노광철 북한 국방상은 전날 발표한 '미한의 적대적 위협으로부터 국가의 안전이익을 수호하는 것은 공화국 무력의 절대사명이다'라는 제목의 담화에서 "미한의 도발행위를 강력히 규탄하며 그것이 초래할 부정적 후과에 대해 엄중히 경고한다"면서 이같이 밝혔다. 이날 담화는 북한 주민들이 접할 수 있는 노동신문에도 게재됐다.

연합뉴스

노 국방상은 "조선민주주의인민공화국을 향한 무력시위는 분명코 미한의 안보를 보다 덜 안전한 상황에 빠뜨리는 역효과를 가져오게 될 것"이라며 "적수국들의 공격행위를 억제하고 군사적도발에 대응하며 국가의 안전과 지역의 평화를 수호하는 것은 조선민주주의인민공화국 무력의 절대적 사명"이라고 했다.

아울러 그는 "우리 무장력은 철저하고 단호한 대응태세로 미한의 전쟁연습소동에 대비할 것이며 계선을 넘어서는 그 어떤 도발행위에 대해서도 자위권 차원의 주권적 권리를 엄격히 행사할 것"이라고 경고했다.

또 노 국방상은 "실제적인 핵전쟁 상황을 가상하여 진행되는 UFS는 우리 국가에 대한 직접적인 군사적 도발로 될 뿐 아니라 정전상태인 조선반도정세의 예측불가능성을 증폭시키고 지역정세의 불안정화를 고착시키는 진정한 위협"이라면서 "그 누구의 '위협'을 억제한다는 미명 밑에 감행되는 미한의 일방적인 군사적 위협과 대결기도야말로 조선반도(한반도)와 주변지역정세가 날로 부정적으로 변화되고 있는 근본이유"라고 말했다.

앞서 한미는 오는 18~28일 UFS 연습을 실시한다. UFS는 한미가 후반기 연례적으로 실시하는 방어적 성격의 훈련으로, 시뮬레이션에 기반한 지휘소연습(CPX)과 FTX로 구성된다. 한미는 특히 이번 연습기간 기존 계획됐던 40여건의 FTX 중 20여건이 9월로 연기키로 했다.





하지만 이날 담화에서 노 국방상은 우리 측의 일부 훈련 일정 조정에 대해서는 일절 언급하지 않았다.





유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr

