앱 사용도 '세대 차'…30대까지 유튜브, 40대부터는 카톡

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

SNS는 인스타·밴드로 구분

AI 앱은 전 세대 챗GPT 1위

휴대전화에서 많이 사용하는 모바일 애플리케이션(앱)이 세대별로 갈렸다.

유튜브. 연합뉴스

AD

10일 아이지에이웍스 모바일인덱스에 따르면 지난달 세대별 모바일 앱 사용량 분석 결과 10대부터 30대까지는 유튜브를 가장 많이 사용했다. 40대와 50대, 60대 이상은 카카오톡 사용량이 가장 많았다.

세부적으로 10대 이하에서는 유튜브에 이어 구글 크롬, 카카오톡, 네이버, 구글 앱 순으로 사용 빈도가 높았다. 20대의 경우 유튜브, 카카오톡, 네이버, 구글, 구글 크롬 순이었고, 30대는 유튜브, 네이버, 카카오톡, 구글, 구글 크롬으로 집계됐다. 40대 이상의 경우 모두 유튜브, 네이버가 2~3위를 차지했다. 올해 들어 상반기 내내 이 같은 경향이 지속됐다.

사회관계망서비스(SNS) 사용도 세대 차가 뚜렷했다. 올해 들어 지난달까지 10대 이하와 20대, 30대에서는 인스타그램 사용이 가장 많았던 반면, 40대부터는 네이버 밴드가 1위였다. 세대별 2위는 10대 이하와 20대에서는 엑스(X·옛 트위터), 30대는 밴드, 40대부터는 인스타그램이었다.

인공지능(AI) 앱의 경우 전 세대에서 오픈AI의 챗GPT가 1위로 나타났다. 10대 이하에서는 뤼튼이 2위였고, 20대부터 나머지 세대는 SK텔레콤의 에이닷을 챗GPT 다음으로 많이 사용했다. 3위는 10대~30대는 퍼플렉시티, 40대부터는 뤼튼이 차지했다.

모바일 앱 사용은 성별에 따라서도 차이가 뚜렷했다.





AD

남성의 경우 30대까지는 유튜브, 40대 이상은 카카오톡으로 전체 순위와 유사했다. 반면 여성은 40대를 제외한 전 연령대에서 유튜브를 가장 많이 사용했다. 40대 여성은 네이버 사용이 가장 많았다. 2위는 10~30대 여성의 경우 네이버, 40대는 유튜브였다. 50대와 60대 여성은 카카오톡으로 조사됐다.





노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>