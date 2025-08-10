정청래 "한미통상협상 후속 위한 입법·정책 신속 마련"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

당정대 고위당정협의회 개최

정청래 더불어민주당 대표는 10일 최근 타결된 한미 통상협상과 관련 "후속 조치를 차질 없이 이행할 수 있도록 필요한 입법과 정책을 국회에서 신속하게 마련하겠다"고 말했다.

정 대표는 이날 서울 종로구 삼청동 국무총리 공관에서 열린 고위당정협의회에서 "협의의 성과가 국익으로 직결될 수 있도록 철저히 대비하겠다"며 이같이 밝혔다. 이날 고위당정은 정 대표 취임 이후로는 처음 열렸다.

정 대표는 "민생을 살리고 국익을 실현하기 위해선 초당적 협력이 필요하다"며 "(국민의힘이) 억지 주장으로 협의의 성과를 깎아내리거나 고질적인 발목잡기로 후속 대응을 방해하는 시도에 대해서는 단호히 대응하겠다"고 말했다.

그는 또 오는 10월 경주에서 열리는 2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에 대해선 "대한민국 국격과 역량을 전 세계에 선보일 수 있도록 인프라 구축과 제도 정비에 만전 기해야 한다"며 "국회에서도 입법과 예산 등 모든 방면에서 적극적으로 지원하겠다"고 했다.

정 대표는 아울러 수재민 대책과 관련 "임시방편으로 이동식 주택 보급이나 폐교 등을 활용한 주거 대책을 포함해 일단 살아갈 수 있는 실질적인 지원을 고민해주시기를 바란다"면서 "특히 휩쓸려 나간 그 땅에 다시 집을 짓고 싶지 않은 두려움과 공포, 불안이 있다"며 "대체 부지를 마련해달라는 실질적인 목소리가 있는데, 쉽지 않은 문제일 수 있지만, 당에서도 많이 고민할 테니 관계부처에서는 이 부분에 대해서만큼은 특단의 조치를 해주실 것을 부탁한다"고 했다.





정 대표는 "이재명 정부와 민주당은 당원 주권, 국민 주권이라는 공동의 가치 아래 함께 뛰는 한 몸 공동체로, 당정대가 하나의 심장으로 뛰겠다. 집권여당 대표로서 정부와 긴밀히 소통하며 민생 개혁 입법의 골든타임을 놓치지 않도록 최선을 다하겠다"면서 "당은 앞으로 정부가 잘한 것은 공개적으로 잘했다고 하고, 잘못한 것은 비공개적으로 지적해 개선하는 데 초점을 맞추겠다"고 말했다.





