세계서 가장 붐비는 항공노선 서울~제주…2위는 도쿄-삿포로

세계에서 가장 붐비는 항공노선이 서울~제주 노선인 것으로 나타났다.
10일 항공업계에 따르면 국제항공운송협회(IATA)가 지난 4일 발표한 '2024 세계항공운송통계'에서 지난해 가장 붐빈 항공노선으로 1320만명이 이용한 김포~제주 노선이 꼽혔다.
2위는 920만명이 이용한 도쿄~삿포로 노선, 3위는 900만명이 이용한 도쿄~후쿠오카 노선이었다. 이외엔 4위 하노이-호치민(800만명), 5위 멜버른-시드니(720만명), 6위 제다-리야드(630만명), 7위 뭄바이-델리(590만명), 8위 도쿄-오키나와(560만명), 9위 상하이-선전(530만명), 10위 베이징-상하이(530만명) 등이 뒤를 이었다.
이외 대륙별로 북미에선 뉴욕-로스앤젤레스(220만명) 노선이, 중남미에선 보고타-메데인(380만명) 노선이, 유럽에선 바르셀로나-마요르카(200만명) 노선이, 아프리카에선 케이프타운-요하네스버그(330만명) 노선이 가장 붐비는 노선인 것으로 조사됐다.
한편 세계에서 가장 큰 항공시장은 미국이었다. 미국은 지난해 전년보다 5.2% 많은 8억7600만명의 승객을 유치했다. 그 뒤는 중국으로 18.7% 증가한 7억4100만명에 달했다. 3위는 영국으로 2억6100만명을 기록했다.
유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr
