세종테크밸리 이전 기업에 임차료 최대 4500만원 지원

기업 유치를 위해 세종 테크밸리로 이전하는 첨단산업 기업에 최대 4500만원의 임차료와 공사비를 지원한다.

10일 세종시와 테크노파크에 따르면 첨단기업 유치 임차료 지원사업 희망 기업을 모집하는 가운데, 첨단기업의 안정적인 지역 이전을 돕고 세종 테크밸리를 활성화하기 임차료와 공사비를 일정부분 지원키로 했다.

지원 대상은 시 미래전략산업 5+1(정보보호·미래 모빌리티·디지털콘텐츠·디지털 헬스케어·방송영상 미디어·양자) 분야에 해당하면서 세종 외 지역에서 테크밸리로 이전하는 중소기업 본사와 공장, 연구소다.

시는 지원기업에 연 2000만원씩 2년간 4000만원의 임차료를 지원하고 사무실 조성을 위한 내부 공사비도 최초 1회에 한해 500만원 한도 내에서 지급할 방침이다. 임대료 지원과 별개로 임대기업으로부터 2년 계약 기준 총 6개월의 임대료 무상혜택(렌트프리)도 추가 제공받을 수 있다.





다만, 임차료 지원과 임대료 무상혜택을 받기 위해서는 입주 의무 기간 2년을 포함, 총 4년의 임대차계약을 맺어야 한다. 자세한 사항은 시 투자유치단 또는 세종테크노파크 기업 성장지원 팀으로 문의하면 된다.





충청취재본부 김기완 기자 bbkim998@asiae.co.kr



