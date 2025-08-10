최지현 광주시의원 "금타, 화재 피해 대책 적극 나서라"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

지난 5월 발생한 금호타이어 광주공장 화재로 인한 주민 피해가 장기화하는 가운데 광주시의회 최지현 의원(더불어민주당, 광산1)이 "금호타이어는 주민과의 신뢰 회복을 위해 책임 있는 자세로 보상과 안전대책 마련에 나서야 한다"고 촉구하고 나섰다.

최 의원은 지난 8일 입장문을 통해 "화재 당시 발생한 유독가스는 도심 전역으로 확산됐고, 공장 인근 주민들의 건강 악화가 여전히 이어지고 있다"며 "그럼에도 불구하고 금호타이어는 피해 규모와 보상기준을 투명하게 공개하지 않는 등 적극적인 대응을 외면하고 있다"고 비판했다.

이어 "총 2만여건의 피해 신고 중 실제 보상 절차에 들어간 사례는 7,000여건(35%)에 불과하다"며 "금호타이어는 책임 있는 자세로 보상 절차를 재정비하고, 주민 대표와 제3의 전문가가 참여하는 주민 참여형 보상심의 체계를 마련해야 한다"고 주장했다.

최 의원은 또 "유해물질 노출에 따른 건강 영향을 고려한 지속적인 모니터링 체계 구축이 필요하다"며 "개인정보를 제외한 피해접수 자료를 지자체와 공유하고, 연령·거리·질환관계 등 피해의 객관적 분석도 이뤄져야 한다"고 밝혔다.

이어 곧 진행될 공장 해체·철거 작업 투명성도 강조했다. 그는 "철거 작업에서 발생할 수 있는 소음, 분진, 2차 화학물질 노출 등 주민 피해가 우려된다"며 "공사계획과 절차를 공개하고 주민 불안 해소에 나서라"고 촉구했다.





최 의원은 "금호타이어가 이번 사태에 대한 책임을 외면하는 태도를 보이는 것은 주민과의 신뢰를 저버리는 일이다"고 지적한 뒤, "광주공장 정상화를 진심으로 바라는 지역민의 기대를 받아들이고 피해 회복과 재발방지 대책 마련에 적극 나서야 한다"고 덧붙였다.





