"예고도 없이 이런 기능을 추가하다니" 인스타 새로운 '위치 공유' 기능 논란

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

사용자 위치 정보 표시 기능 도입

"비활성화 했는데도 위치 공유돼 "주장도

인스타그램이 새로 도입한 위치 공유 기능이 사생활 침해 논란을 불러일으키고 있다.

7일(현지시간) 미국 CNBC 방송은 전날 인스타그램이 사용자의 위치 정보를 표시하는 기능을 선보였으나 일부 사용자들이 이 기능에 대해 우려하고 있다고 보도했다. 인스타그램 맵으로 알려진 이 기능은 스냅챗의 '스냅 맵' 기능과 유사한 것으로, 사용자가 어디에서 게시물을 올리는지 친구들이 확인할 수 있다. 다만 실시간 위치 추적은 아니고, 마지막 활동 위치만 표시된다.

인스타그램이 7일(현지시간) 새로 도입한 위치 공유 기능이 사생활 침해 논란에 휩싸였다. 연합뉴스

AD

위치 공유는 기본적으로 꺼져 있으며, 사용자가 직접 활성화해야 한다. 인스타그램의 모회사인 메타플랫폼(메타)은 "위치 정보 공유는 사용자가 동의하지 않는 한 비활성화돼 있다"고 설명했다.

하지만 일부 사용자들은 이 기능이 스토킹이나 불법 감시에 악용되거나 사생활 침해를 할 수 있다고 지적했다.

한 사용자는 메타의 사회관계망서비스(SNS) 스레드에 올린 글에서 "인스타그램이 사전 예고 없이 모든 사람의 위치를 노출하는 지도 기능을 출시했다는 사실이 믿기지 않는다"고 우려했다.

이처럼 불만의 목소리가 커지자 애덤 모세리 인스타그램 최고경영자(CEO)가 직접 나서 해명했다. 모세리 CEO는 "우리는 모든 것을 다시 점검하고 있다"면서 "지금 상황을 보면 사용자들이 지도에서 자신의 위치를 확인할 수 있으니 다른 사람들도 자신의 위치를 알 수 있다고 생각하는 것 같다. (이와 달리) 사용자가 위치 공유를 원한다고 선택해도 한 번 더 확인을 요청하고 있다"고 재차 강조했다.

하지만 일부 사용자는 "내 위치가 내 의지와 상관없이 자동으로 공유됐다"고 주장하는 등 해당 기능의 안전에 대한 불신이 퍼지고 있다.





AD

한 사용자는 "휴대전화 인스타그램 위치 설정 기능을 비활성화했는데도 위치 설정이 커져 있었다"며 "내 정보가 인스타그램 내 모든 사람에게 공유됐다"고 주장했다.





김현정 기자 khj27@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>