코웨이, 2분기 매출 16% 영업익 15% '껑충'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

매출 1조2500억, 영업익 2400억

국내외 모두 균형 있는 성장세 유지

신제품 등 라인업 강화 전략 주효

코웨이는 올해 2분기 연결 기준 매출액 1조2589억원을 기록, 전년 동기 대비 16.3% 증가했다고 8일 밝혔다. 영업이익은 2427억원으로 전년 동기 대비 14.9% 늘었다.

이로써 코웨이의 올해 상반기 누적 매출액은 전년 동기 대비 16.8% 오른 2조4338억원, 영업이익은 12.1% 증가한 4540억원을 기록했다.

AD

올 2분기 코웨이 국내 사업 매출은 전년 동기 대비 11.4% 성장한 7303억 원을 달성했다. 아이콘 프로 등 정수기 4종과 노블 제습공기청정기 등 제습기 2종을 잇달아 출시하며 제품 라인업을 강화하고 주요 제품군 전반에서 견고한 판매 성장을 이룬 결과다. 2분기 국내 렌털 계정 순증은 16만 대를 기록했다.

코웨이 해외법인의 2분기 매출액은 4728억원으로 전년 동기 대비 23.7% 증가했다. 주요 법인인 말레이시아 법인의 매출액은 전년 동기 대비 23.9% 상승한 3555억원을 기록했다. 미국 법인은 전년 동기 대비 1.0% 증가한 581억원, 태국 법인은 전년 동기 대비 49.5% 증가한 429억원의 매출액을 달성하며 지속적인 성장을 이어갔다.





AD

김순태 코웨이 CFO는 "R&D, 마케팅, 디지털 전환 등 핵심 분야에 대한 그간의 투자가 가시적인 성과로 나타나기 시작하며 국내 및 해외 모두에서 두 자릿수 고성장을 지속하고 있다"며 "하반기에도 얼음정수기와 비렉스(BEREX) 침대·안마의자를 필두로 높은 판매 성과를 창출하며 압도적인 시장 리더십을 공고히 해나가겠다"고 말했다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>