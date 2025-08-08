한국공항공사, 2025 사회공헌 아이디어 공모전 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한국공항공사가 오는 21일까지 국민이 참여하는 '2025년 사회공헌 아이디어 공모전'을 개최한다고 8일 밝혔다.

이번 공모전은 '더불어 사는 따뜻한 사회를 위한 창의적 사회공헌 아이디어'를 주제로 일반 국민 누구나 참여할 수 있는 '사회공헌 아이디어' 부문과 비영리단체를 대상으로 한 '사회공헌 사업' 부문으로 나눠 진행된다.

사회공헌 아이디어 부문은 지역사회 상생협력, 지역경제 활성화, 소외계층 아동·청소년 지원, 지방소멸 대응, 일자리 창출 등에 대한 지역 상생협력 아이디어를 공모한다. 심사를 통해 대상 1건(150만원), 최우수상 2건(각 70만원), 우수상 3건(각 20만원)을 선정해 시상할 계획이다.

사회공헌 사업 부문은 공항 인근 청소년을 대상으로 항공산업에 대한 이해도를 높이고 진로를 체험할 수 있는 항공캠프 운영 프로그램을 공모한다. 공사는 최종 선정된 단체에 프로그램을 위한 총 1억원의 기부금을 지원한다.

공사는 국민 참여형 공모전을 통해 공사의 업(業)과 연계된 사회적 가치 실현 아이디어를 발굴하고 체감도가 높은 사회공헌 사업을 실행하고자 공모전을 마련했다.





이정기 한국공항공사 사장직무대행은 "공모전을 통해 지속 가능한 사회공헌 모델을 적극 발굴하고 국민이 공감할 수 있는 사회공헌 사업을 추진해 함께 나누고 성장하는 사회를 만들어 나가겠다"고 했다.





