이동환 시장 "아이들에 미세먼지 없는 쾌적한 대기환경 물려줄 것"

고양시,최근 8년 중 미세먼지 최저치 기록

미세먼지 143t 저감…초미세먼지 35% ↓·나무 53곳 ↑

노후경유차 감축부터 도시숲·ESS까지 환경 혁신

수송·녹지·에너지 3대 축 '미세먼지 프리 도시' 실현

경기 고양특례시(시장 이동환)의 미세먼지 없는 도시를 향한 도전이 구체적인 성과를 보이고 있다. 2024년 고양시 미세먼지 농도가 최근 8년 중 최저치를 기록하면서 민선8기 추진해 온 다양한 대기 정책이 실효성이 입증되고 있다.

호수공원 제3주차장 급속 전기차 충전소. 고양특례시 제공

8일 경기도 대기오염정보센터에 따르면 지난해 고양시 연평균 미세먼지(PM-10) 농도는 34㎍/㎥, 초미세먼지(PM-2.5)는 18㎍/㎥로 나타났다. 이는 지난 2017년 대비 각각 38%, 35% 감소한 수치다. 특히 시는 지난 3년간 약 143.74t의 미세먼지를 저감했다. 이는 노후경유차 약 1만3000대가 연간 배출하는 수준(환경부, 2019년)에 해당한다.

고양특례시는 대기오염 주요 원인인 수송부문에 주목했다. 2022년 기준 고양시 초미세먼지 배출량 중 수송부문이 차지한 비중은 48%(국가미세먼지정보센터, 대기오염물질 배출량 통계)에 달했다. 이에 따라 시는 노후 경유차의 조기 폐차와 건설기계 엔진교체, 전동화 개조 등 수송부문 전반에 걸친 저감대책을 강화해 왔다.

2022년부터 올해 상반기까지 예산 166억원(국도비 포함)을 투입해 노후경유차 5208대의 조기 폐차를 지원했고 저감장치 부착 보조(90%)와 건설기계 엔진 교체, 화물차·지게차의 전동화 개조 비용도 적극 지원했다.

친환경차 보급 확대도 가속화되고 있다. 지난 3년간 고양시가 구입시 지원한 전기·수소차는 총 9442대에 달하며, 하반기에도 3480대 추가 지원이 예정돼 있다. 충전 인프라도 함께 확대됐다. 작년 환경부 공모로 100억원을 확보해 시청사·킨텍스·호수공원 등에 설치한 167기를 포함, 총 1만547기의 전기차 충전기가 구축되어 있으며 이 중 급속충전기는 1086기다.

백마로 미세먼지 저감 도시숲 사업지. 고양특례시 제공

미세먼지 저감을 위한 녹지확충에도 힘을 쏟았다. 고양시는 2022년부터 올해 상반기까지 도시숲·포켓숲 53개소를 조성해 45만5679㎡ 녹지를 확보했다. 이는 당초 2026년까지 목표였던 51개소를 약 1년 앞서 달성한 수치다.

하반기에는 저현고 학교숲, 소만초교 일원 가로화단 등 총 10개소에 녹지 23만57㎡를 추가 확충할 계획으로, 열섬현상 완화와 시민 휴식공간 확대에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다.

지난해에는 민간·가정 어린이집 43곳에 미세먼지 방진창 설치를 지원(자부담 10% 제외)했고, 올해는 발전소 인근 경로당 29곳과 기타 취약계층 이용시설 13곳에 추가 설치할 예정이다. 지난해부터 현재까지 총 586개소의 어린이집, 경로당, 장애인시설에 공기청정기를 보급했고, 실내공기질 무료 측정 서비스도 병행해 시민의 건강권을 보호하고 있다.

고양시-한국동서발전 신재생 에너지 활성화 업무협약식. 고양특례시 제공

신재생에너지 확대도 고양시 '미세먼지 프리' 전략의 한 축이다. 시는 2022년부터 2024년까지 총 143억원을 투입해 태양광, 태양열, 지열 등 신재생에너지 설비 설치를 지원하고 있다. 자유로·제2자유로 경사면과 장항야구장 등 공공부지에도 태양광 발전시설을 설치해 운영 중이다.

특히 지난해 4월에는 한국동서발전과 '신재생에너지 활성화'를 위한 업무협약을 체결하고 올해 10월까지 JDS지구 분산에너지 특화지역 추진전략을 마련 중이다. 내년 산업통상자원부 공모에 선정되면 전기 등 에너지 생산과 소비가 동시에 이루어지는 친환경 에너지 자립 도시로의 전환이 기대된다.

이와 함께 지난 8월에는 전국 최초로 경기도·한국전력·LS일렉트릭과 함께 '공유형 ESS 실증사업'협약을 체결했다. 이 사업은 어울림누리와 지영동 유휴부지에 각각 1㎿, 4㎿ 규모의 에너지저장장치를 설치하는 것으로 총 32억 원이 투입된다.

공유형 ESS는 전력 수요가 적은 시간에 전력을 저장해 피크 시간에 공급하는 시스템이다. 시는 이 사업을 통해 전력망 안정화, 정전 예방, 전기요금 절감 등 다각적 효과를 노리고 있다.

이동환 고양특례시장이 '공유형 ESS(에너지저장장치) 실증사업 협약식'에서 인사말을 하고 있다. 고양특례시 제공

고양시의 대기질 개선 정책은 도시가 품은 가치를 높이는 지속 가능한 전략으로 작용하고 있다. 시민 체감형 정책과 미래지향적 에너지전환이 유기적으로 맞물리며, 고양시가 '숨쉬기 좋은 도시'의 표준 모델로 자리 잡아가고 있다.





이동환 고양특례시장은 "깨끗한 공기는 시민 일상과 삶의 질에 밀접하게 연관된 도시의 자원"이라며 "맑은 공기는 긴 시간 꾸준한 노력을 기울여 만들 수 있는 만큼 앞으로도 지속 노력해 아이들에게 쾌적한 대기환경을 물려주겠다"고 말했다.





고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

