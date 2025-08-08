[클릭 e종목]"BGF리테일, 3분기부터 실적·주가 우상향 예상"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

소비쿠폰 효과

목표주가 상향

하나증권은 8일 BGF리테일에 대해 "소비쿠폰 효과에 따른 실적 개선과 중장기 업황 회복 가능성을 반영해 목표주가를 기존 14만원에서 15만원으로 상향 조정했다"고 밝혔다. 투자의견도 '매수'를 유지했다.

실적과 주가는 2분기를 기점으로 우상향할 것으로 봤다. 서현정 하나증권 연구원은 "7월 기존점 매출 성장률이 전년 대비 플러스로 전환됐으며, 현재까지 소비쿠폰 지급액 중 약 9.7%가 편의점으로 유입됐다"고 설명했다. 이는 과거 긴급재난지원금 당시 편의점에 유입된 비율보다 높은 수치다. 그러면서 "하반기 편의점 기존점 성장률 회복이 가능할 것이며 3분기부터 증익 흐름이 예상된다"고 분석했다.

중장기 전망도 밝다고 내다봤다. 서 연구원은 "올해 BGF리테일의 점포 증가율은 2% 미만으로 둔화될 전망이지만, 강도 높은 점포 폐점을 통해 사업 구조가 빠르게 효율화됐기 때문에 매출 회복 시 이익 레버리지가 클 것"이라고 짚었다. 특히 담배 가격 인상 효과가 가세하면 실적 회복 속도는 더욱 가속화할 수 있다고 평가했다.

BGF리테일의 2분기 연결 매출액은 2조2901억원으로 전년 동기 대비 4% 증가했으나, 영업이익은 694억원으로 전년 동기 대비 9% 감소해 시장 기대치인 720억원에는 미치지 못했다. 영업이익률은 3.0%로 전년 대비 0.4%포인트 떨어졌다.





AD

서 연구원은 "기존점 매출 성장률이 전년 동기 대비 2% 감소했다"며 "소비 둔화와 가공식품 가격 인상에 따른 소비자 민감도 상승 등 비우호적 업황이 매출 부진에 영향을 미쳤다"고 말했다. 또 "소형 점포 폐점 영향으로 2분기 점포 순증 속도가 1분기 대비 둔화하면서 연간 목표치인 700개를 크게 밑돌았다"며 "질적 성장을 중심으로 전략을 변경하는 과정"이라고 해석했다.

AD





권현지 기자 hjk@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>