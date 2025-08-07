김효주와 유해란, LPGA 투어 국가대항전 출격

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한화 라이프플러스 인터내셔널 크라운 출전

10월 23일 경기도 고양시 뉴코리아CC 개막

고진영과 최혜진도 한국 대표 발탁 우승 도전

김효주와 유해란이 국가대항전 형식으로 열리는 미국여자프로골프(LPGA) 투어 한화 라이프플러스 인터내셔널 크라운에 출전한다.

대회 조직위원회는 시즌 마지막 메이저 대회 AIG 여자오픈을 마친 직후 5일(현지시간) 발표된 세계랭킹을 기준으로 8개국 출전 선수 32명을 확정했다. 한국은 김효주(세계랭킹 8위)와 유해란(9위), 고진영(16위), 최혜진(23위)이 등판한다. 한국 선수 가운데 세계랭킹 상위 4명이다.

일본은 4명 가운데 3명을 메이저 대회 챔피언으로 채웠다. 작년 에비앙 챔피언십 우승자 후루에 아야카와 올해 셰브론 챔피언십 정상에 오른 사이고 마오, AIG 여자오픈을 제패한 야마시타 미유가 합류했다. 나머지 한자리는 야마시타와 신인왕을 다투는 다케다 리오가 메웠다.

호주도 KPMG 여자 PGA 챔피언십에서 우승한 이민지와 에비앙 챔피언십에서 역전 우승 드라마를 펼쳤던 그레이스 김 등 2명의 메이저 챔피언이 포함됐다. 미국은 넬리 코르다, 에인절 인, 로런 코글린, 릴리아 부 등이 나선다. 새로운 세계랭킹 1위 지노 티띠꾼이 선봉에 선 태국은 에리야 쭈타누깐, 패티 타와타나낏, 짠네티 완나센 등이 합류했다.





이번 대회부터 신설된 월드팀은 리디아 고(뉴질랜드), 찰리 헐(잉글랜드), 브룩 헨더슨(캐나다), 슈웨이링(대만)으로 꾸렸다. 월드팀은 세계랭킹 기준으로 4명의 선수를 구성하기 어려운 국가의 탁월한 선수 4명을 묶었다. 올해 한화 라이프플러스 인터내셔널 크라운은 10월 23일부터 26일까지 경기도 고양시 뉴코리아 컨트리클럽에서 열린다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr

