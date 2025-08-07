가평군 “수기사 장병들 수해복구 지원 깊은 감사”

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

1만7200여 명 투입한 헌신적 수해 복구

가평군 “군민에게 큰 힘”

경기 가평군은 지난 7월 집중호우로 큰 피해를 입은 가평 전역의 신속한 복구를 위해 전폭적인 대민지원을 펼친 수도기계화보병사단(이하 수기사·맹호부대)에 깊은 감사의 뜻을 전했다.

수도기계화보병사단 부대원들이 지난 7월 집중호우로 큰 피해를 입은 가평 전역에서 신속한 복구를 위해 전폭적인 대민지원을 펼치고 있다. 가평군 제공

7일 가평군에 따르면 수기사는 지난 7월 21일부터 8월 6일 현재까지 조종면, 상면, 북면, 청평면, 가평읍 등 주요 피해지역 복구작업에 누적 인원 1만7200여 명의 장병을 투입했다. 또 굴삭기·덤프트럭 등 중장비 300여 대와 군견, 드론 등 가용 자원을 총동원해 피해복구 작업과 실종자 수색작업을 이어가고 있다.

수기사 장병들은 민가와 유원지 상가에 쌓인 토사 제거는 물론, 도로 복구와 배수로 정비, 실종자 수색, 의료 및 방역 지원, 세탁 봉사 등 다양한 분야에서 군민과 함께 땀을 흘려왔다.

서태원 가평군수는 "연일 계속되는 폭염 속에서 휴일도 반납한 채 묵묵히 헌신해 준 수기사 장병들 덕분에 군민들은 다시 일어설 용기를 얻었다"며 "국민을 위한 군대의 진정한 역할을 현장에서 보여준 수기사 모든 분께 진심으로 감사드린다"고 말했다.

수도기계화보병사단 부대원들이 지난 7월 집중호우로 큰 피해를 입은 가평 전역에서 신속한 복구를 위해 전폭적인 대민지원을 펼치고 있다. 가평군 제공

김성구 수기사 사단장은 "우리 맹호부대는 피해 주민들이 하루라도 빨리 일상으로 돌아갈 수 있도록 마지막까지 최선을 다하겠다"며 "'국민의 군대'로서 책임을 다하며, 앞으로도 지역사회와 함께하는 군이 되겠다"고 밝혔다.

가평군은 이번 집중호우로 조종면과 가평읍 등에서 대규모 산사태와 침수 피해가 발생한 가운데, 민관군이 함께 신속한 응급 복구와 생활지원에 총력을 기울이고 있다.





수도기계화보병사단 부대원들이 지난 7월 집중호우로 큰 피해를 입은 가평 전역에서 신속한 복구를 위해 전폭적인 대민지원을 펼치고 있다. 가평군 제공

한편, 수기사는 장병들의 안전을 위해 복구현장에서 구급낭과 폭염 응급키트를 배치하고, 그늘막 설치와 수분 공급, 휴식 시간 확보 등 온열질환 예방에도 만전을 기하고 있다.





가평=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

